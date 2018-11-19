Объявлены лауреаты III Национальной оперной премии «Онегин»

16 ноября в Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра состоялась торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин». Церемония и гала-концерт участников и гостей премии – звезд мировой оперы первой величины - прошли при полном аншлаге. Количество заявок на участие в этом году тоже было рекордным - в конкурсных номинациях участвовали почти 80 певцов и певиц из 32 регионов России.

На исторической сцене Михайловского театра, который в 2018 году отмечает свое 185-летие, накануне объявили лучших из лучших. Торжественную церемонию награждения посетил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Лауреатами конкурсных номинаций премии «Онегин» в 2018 году стали:

- в номинации «Дебют» (мужской) – Виктор Коротич, заслуженный артист Республики Северная Осетия – Алания, солист оперной труппы Мариинского театра (роль Григория Грязного в опере Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»). Ранее эта роль певца была отмечена также и высшей театральной премией «Золотой софит»;

- в номинации «Дебют» (женский) - Ксения Хованова, солистка Красноярского театра оперы и балета (роль Леоноры в опере Джузеппе Верди «Трубадур»);

- в номинации «Мастер сцены» - Николай Ерохин (роль Лацы Клеменя в опере чешского композитора Леоша Яначека «Енуфа», Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко);

- в номинации «Примадонна» - Наталья Мурадымова (Костельничка в той же опере «Енуфа» Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко);

- в номинации «Роль второго плана» - Дмитрий Пьянов (Пряничная ведьма, Энгельберт Хумпердинк «Пряничный домик, или Гензель и Гретель», Московский театр «Новая Опера»)

В номинации «Состав» статуэтки «Онегин» получили сразу две постановки - спектакль «Октябрь ...17» (опера Вано Мурадели, Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера») и «Сказки Гофмана» (опера Жака Оффенбаха, Государственный Театр оперы и балета Республики Коми).

Церемонию награждения посетил министр культуры РФ Владимир Мединский. Фото: Владимир УБУШИЕВ

Лауреаты внеконкурсных номинаций:

В номинации «Событие» - опера «Коста» Национального государственного театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания.

В номинации «Событие. Оперное притяжение» - променад-опера «Пиковая дама» продюсерской компании «Альтрулион».

В номинации «Театр» - Московский театр «Новая опера».

В номинации «Концертмейстер/Коуч» - Медея Ясониди (Пермский театр оперы и балета).

В номинации «Душа оперы» – Светлана Ивановна Непейвода (художник-гример Мариинского театра).

В этом году III Национальная оперная премия «Онегин» состоялась в дни Санкт-Петербургского Международный Культурный Форума, поэтому церемонию посетили министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, начальник Управления Президента по общественным проектам Сергей Новиков, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, генеральный директор Большого театра России Владимир Урин. Вручая премию «Онегин» Народной артистке СССР Тамаре Синявской в номинации «Легенда» Владимир Мединский сказал:

- Бывают моменты, когда сказать дежурную фразу «Для меня большая честь вручить…» является абсолютной стопроцентной истиной. Тамара Ильинична, для меня огромная честь вручить Вам эту премию и поблагодарить за Ваш талант певицы и за Ваш бесценный педагогический дар. За то, как Вы искренне делитесь Вашим талантом, и поверьте – Ваши ученики, Ваши ученицы сделают Ваше имя бессмертным.

Номинация «От России с любовью» - легенда мировой оперы, бас-баритон Руджеро Раймонди.

Номинация «Меценат» - Георгий Генс.

Лауреатов поздравляли звезды российской и мировой оперы, в том числе выдающиеся итальянские мастера бельканто Руджеро Раймонди (самый известный в мире Дон Жуан) и Патриция Чьофи (лауреат премии «Грэмми» за запись оперы «Свадьба Фигаро»). В гала-концерте приняли участие Екатерина Губанова (солистка Метрополитен-опера и театра Ла Скала), Ольга Перетятько («звездное» сопрано, солистка крупнейших оперных театров мира), Василиса Бержанская (солистка Большого театра и Берлинской оперы), Дмитрий Ульянов, Сергей Мурзаев, Липарит Аветисян, Вероника Джиоева, участники и лауреаты премии прошлых лет, а также солисты Михайловского театра в сопровождении оркестра Михайловского театра. Дирижировал Фабио Мастранджело, вели церемонию Сати Спивакова и Юлиан Макаров.

СПРАВКА

Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию. Это уникальное событие объединяет большую часть оперных театров нашей страны, дает возможность профессионалам и поклонникам оперы познакомиться с лучшими исполнителями и коллективами России. За короткое время событие превратилось в одно из самых статусных в мире российской оперы. Организаторы III Национальной оперной премии «Онегин»: Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Центр поддержки культурных инициатив «Культура рядом».