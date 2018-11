In the City: В Санкт-Петербурге пройдет конференция о технологиях, которые меняют жизнь

1 и 2 декабря на площадке восстановленного Ленполиграфмаша в Петербурге пройдет первая международная конференция In the City о технологиях, которые меняют жизнь в городе. Зарубежные и российские эксперты проанализируют, как улучшить качество жизни в мегаполисе, используя новые технологии и инновационные практики: искусственный интеллект, компьютерное зрение, спекулятивный дизайн, интернет вещей. Конференция In the City организована компанией «Газпром нефть». Программной дирекцией выступает Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Программа лекций и воркшопов направлена в первую очередь на молодых специалистов - архитекторов, инженеров, разработчиков и дизайнеров, которые разбираются в современной технологической повестке, но хотят узнать больше о мировом опыте и практическом применении технологий. Программа разделена на четыре тематических блока: «Управление», «Дизайн» и «Пользователи» посвящены инновационным решениям, изменившим систему управления и экономику города, пространство и повседневность, а в «Перспективе» будут представлены тенденции в развитии городов.

Программа In the City 2018

- Лекция «Future Starts Here: куратор Музея Виктории и Альберта о технологическом прогрессе» - Рори Хайд о новых разработках и футуристических предметах быта, которые заставляют задуматься о будущем.

- Лекция «Город + бизнес: как системно внедрять инновации» - эксперт в области технологий и умных городов Ярмо Эскелинен о том, как развивают умные города в Великобритании.

- Лекция «Эволюция умных городов» - специалисты КБ Стрелка об эволюции города будущего и попытках его создать. В обсуждении примут участие директор разработки цифровых продуктов Максим Исаев, а также эксперты в области городских стратегий и больших данных Кристофер Бёрман и Том Пирсон.

- Лекциях «Насколько честен искусственный интеллект?» - медиахудожник и исследователь Мемо Актен о том, почему мы пока не можем заложить в искусственный интеллект объективность, и как роботы научат нас понимать друг друга.

- Дискуссия «Точность против сторителлинга: как работать с большими данными» -руководитель проектов в Urbica Анна Баринова, медиахудожник и иллюстратор Татьяна Плахова, художник, дизайнер, эксперт в области городских стратегий и больших данных в КБ Стрелка Кристофер Бёрман о разных принципах визуализации Big Data.

- Лекция «Каким будет транспорт будущего?» - специалисты Яндекс.Такси - креативный директор Мария Бриш и промышленный дизайнер Борис Тарасов - о том, как современные сервисы изменят все - от повседневных привычек до промышленного дизайна.

- Лекция «Город как видеоигра: как изучать реальные города, строя виртуальные» -архитекторы, преподаватели архитектурной школы Bartlett при Университетском колледже Лондона и основатели студии You+Pea Сандра Юхана и Люк Каспар Пирсон о компьютерных играх как новом инструменте архитектора.

- Лекция «Открытые данные: как создать умный город вместе с жителями» - директор по технологиям и цифровым инновациям в городском совете Барселоны Франческа Бриа расскажет, как эффективно использовать городские данные.

Кроме того, в рамках конференции молодые IT-специалисты, студенты технических и естественнонаучных вузов, ученики старших классов и все, кому интересен город, могут принять участие в бесплатных воркшопах:

- на воркшопе по параметрическому дизайну и цифровому производству архитекторы, дизайнеры интерьера, продакт-дизайнеры и художники научатся создавать сложные архитектурные элементы, используя промышленных роботов. Ведущие – архитектор, преподаватель Архитектурной школы МАРШ Владислав Бек-Булатов и архитектор, художник и исследователь Катя Брыскина;

- на воркшопе по использованию VR и AR в городе участники рассмотрят примеры использования AR (дополненной реальности) и VR (виртуальной реальности) в российской и зарубежной практике и обсудят кейсы с точки зрения теории медиаканалов и взаимодействия человека и digital-слоя информации в пространстве. Ведущие - руководитель отдела визуализации КБ Стрелка Алексей Лоцманов, специалист отдела визуализации КБ Стрелка Андрей Будник, специалист по VR в КБ Стрелка Иван Пузырев;

- на воркшопе по геоинформатике ученики старших классов вместе с дизайнерами, картографами и аналитиками из команды Urbica будут искать интересные данные о городе и представлять их в виде интерактивной карты.

Студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры и молодые специалисты от 18 до 35 лет могут принять участие в конкурсе, предложив технологическое решение, которое изменит качество жизни в городе, и выиграть Грант In the City в размере 150 000 рублей.

Все мероприятия проходят бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте конференции. Участие в воркшопах и грантовом конкурсе предполагает заполнение специальной формы и предварительный отбор заявок. Программа будет дополняться - за новостями можно следить на странице проекта в Facebook и «ВКонтакте».

СПРАВКА

Программа социальных инвестиций «Родные города» объединяет все общественно-значимые инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах России. Компания не только вкладывается в современную и технологичную инфраструктуру, но и создает условия для горожан реализовать креативный потенциал, помогает получить необходимые компетенции, найти единомышленников, создать условия для развития себя и регионов. В рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в 2015 году «Газпром нефть» запустил проект «Город своими руками» в Омске, в ходе которого совместно с Институтом “Стрелка” проводятся просветительские мероприятия о тенденциях городского развития и новых методах исследования при помощи больших данных и соцсетей. Это сотрудничество продолжается и в Санкт-

Петербурге: в 2017 г. в рамках «Недели «Стрелки»», а с 2018 г. в рамках нового проекта о технологиях в городе In The City.

Институт «Стрелка» - это некоммерческое образовательное учреждение, которое с 2009 года занимается образовательно-просветительской деятельностью в сфере городского развития, объединяя международную экспертизу и российский опыт. Любые изменения начинаются с людей, поэтому все программы и проекты Института нацелены на развитие человеческого капитала и разрабатываются с учетом особенностей и потребностей каждого города.