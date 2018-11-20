Бывшая жена Стаса Пьехи отрезала их общему сыну хвостик

Бывшая жена Стаса Пьехи - активная блогерша. На своей страничке в "Инстаграме" Наталья Горчакова и себя показывает, и товары-услуги рекламирует, и время от времени делится фотографиями их со Стасом общего сына Пети. Мальчика, кстати, частенько путали с девочкой. И все из-за прически. На его длинных волосах мама то косички заплетает, то хвостики завязывает.

Примерно месяц назад Наталья выложила очередное фото Пети с хвостиком на макушке и сетовала, что не может уговорить сына постричься.

- И в барберную его заманивала, мол, самые крутые перцы там виски ровняют, все без толку. Мистер "у меня на все свое мнение" считает себя неотразимым и аки Самсон стережет свои волосы денно и нощно. Так-то я тоже считаю, что он красавчик с любой прической, но волосы-то растут. А с какой скоростью - девчонки обзавидуются. И это доставляет трудности, - писала мама в "Инстаграме". И просила подписчиков совета, кто как уговаривает своих упрямцев на стрижку.

А сегодня в очередном посте про мальчика Наталья выложила его новое фото - о том, как увлеченно ребенок смотрит "Фиксиков". Но внимательные поклонники обратили внимание, что Петя на фото уже с новой, укороченной прической.

"И как же удалось уговорить "Самсона" расстаться с шевелюрой?" - интересуются подписчики. Но своим секретом Наталья пока не поделилась.