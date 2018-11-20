2018-11-19T23:06:27+03:00
Звезды

Бывшая жена Стаса Пьехи отрезала их общему сыну хвостик

Мальчика, наконец, подстригли "под мальчика"
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
У сына Стаса Пьехи всегда были длинные волосы. Фото:InstagramУ сына Стаса Пьехи всегда были длинные волосы. Фото:Instagram
Изменить размер текста:

Бывшая жена Стаса Пьехи - активная блогерша. На своей страничке в "Инстаграме" Наталья Горчакова и себя показывает, и товары-услуги рекламирует, и время от времени делится фотографиями их со Стасом общего сына Пети. Мальчика, кстати, частенько путали с девочкой. И все из-за прически. На его длинных волосах мама то косички заплетает, то хвостики завязывает.

Примерно месяц назад Наталья выложила очередное фото Пети с хвостиком на макушке и сетовала, что не может уговорить сына постричься.

- И в барберную его заманивала, мол, самые крутые перцы там виски ровняют, все без толку. Мистер "у меня на все свое мнение" считает себя неотразимым и аки Самсон стережет свои волосы денно и нощно. Так-то я тоже считаю, что он красавчик с любой прической, но волосы-то растут. А с какой скоростью - девчонки обзавидуются. И это доставляет трудности, - писала мама в "Инстаграме". И просила подписчиков совета, кто как уговаривает своих упрямцев на стрижку.

А сегодня в очередном посте про мальчика Наталья выложила его новое фото - о том, как увлеченно ребенок смотрит "Фиксиков". Но внимательные поклонники обратили внимание, что Петя на фото уже с новой, укороченной прической.

"И как же удалось уговорить "Самсона" расстаться с шевелюрой?" - интересуются подписчики. Но своим секретом Наталья пока не поделилась.

knyaginyaknyaginya
Петя увлеченно смотрит мультики
6086 отметок «Нравится»164 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Санкт-Петербурге утром по дороге на работу пропала 19-летняя девушка
В Ленобласти два брата нападали на стариков и поджигали их заживо
Бывшего ректора Аграрного университета в Петербурге арестовали за растрату 36 миллионов рублей
Пьяный петербуржец избил водителя "скорой помощи"
На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело
Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей
Ветеринары не смогли спасти обезьянку, которая жила в подвале
Часы Лансере на Малой Конюшенной снова заработали
Новые станции Фрунзенского радиуса откроются не раньше февраля
В Токсовском тоннеле в ДТП погибли двое рабочих
В Петербурге будут судить двух граждан Китая за контрабанду картин
В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей
Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе
Петербург с начала года избавился от половины незаконных свалок
В Петербурге вспомнили главного грека России
На Невском заново наносят надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»
В парламенте Петербурга обсудили туристический сбор
Депутаты поддержали обе губернаторские поправки
В Токсовском тоннеле на КАД меняется схема движения
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок