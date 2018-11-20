Стоцкая и Семенович на съемочной площадке едва не подрались из-за туфельки

«Ребята, подскажите, в том году не показывали новогодний мюзикл по телевизору. А в этом-то будет?» - спрашивают люди на форумах. Отвечаем: будет! Да, несколько лет подряд федеральные каналы не радовали нас красивыми яркими сказками. А жаль, зрители привыкли к этой праздничной традиции: после речи президента и салюта надо же обязательно посмотреть яркую феерию по «ящику». Никто не спорит, праздничные концерты остались, но вот почему-то желает народ волшебства. Спустя четыре года канал «Россия» возрождает многолетнюю традицию и снова снимает новогодний фильм. Кто в этом году станет главными героями праздничной ночи? Наши читатели узнают это первыми. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на съемочной площадке и узнали все подробности.

Корреспонденты «Комсомолки» побывали на съемочной площадке и узнали все подробности.Фото: Олег ЗОЛОТО

СКАЗКА РЯДОМ

Итак, на этот раз за основу сценария взяли всеми любимую историю «Золушка». Советский фильм, который сняли в 1947 году на киностудии «Ленфильм», стал настоящей легендой кинематографа. Его посмотрел не только весь СССР, но и заграничные любители сказок – в Финляндии, Австрии, Франции, Швеции и даже Японии! Успех был невероятный.

Вот и сейчас решили идти по проторенной дорожке – новый мюзикл «Золушка» спустя 71 год снова снимают на «Ленфильме». Некая ниточка, связывающая тот и этот век. Чувствуете? Сказка уже рядом!

Сказку покажут в праздничную ночь, аккурат перед обращением президента.Фото: Олег ЗОЛОТО

Только входишь в просторных холл старинного особняка, в котором расположился «Ленфильм», как тут же натыкаешься на картонную «Золушку» из того самого советского фильма. Это раньше главной героиней была белокурая красавица, а сейчас – брюнетка. Ее мы тоже встретили первой, едва вошли в зал с шикарными декорациями. И… барабанная дробь. Кто бы вы думали, эта «Золушка» XXI века? Наталья Медведева из Comedy Woman! Весьма неожиданный выбор. Ну не нам решать.

Кто бы вы думали, «Золушка» XXI века? Наталья Медведева из Comedy Woman!Фото: Олег ЗОЛОТО

Режиссер картины Александр Игудин, который уже делал новогодние истории телеканала «Россия» предыдущих лет – «Королевство кривых зеркал», «Золотую рыбку» и другие. Он тут главный, без его одобрения не решается ни один вопрос.

- Так, красавицы наши где? Пошли отдыхать? – спросил Александр. - Хорошо, тогда пока меняем сцену.

Мегафон применять режиссеру не надо. К этому звучному голосу на площадке и так все прислушиваются. Сразу после его команды площадка зашуршала, зашевелилась, как муравейник. Светотехники схватили прожекторы, целая бригада помощников взяла в руки какие-то аппараты, штативы, камеры и вся эта процессия двинулась в соседний зал.

Режиссер картины Александр Игудин, который уже делал новогодние истории телеканала «Россия» предыдущих летФото: Олег ЗОЛОТО

СОВСЕМ НЕ ЗЛЫЕ СЕСТРЫ

Ну а пока перерыв мы решили времени зря не терять, заглянули в гримерку к артистам. Кого еще помните из скази про «Золушку». Правильно: ее злых сестер. Только в этом варианте, они совсем не уродливые девы, а наоборот, гламурные красавицы. Играют их певицы Анастасия Стоцкая и Анна Семенович.

- Можно? – робко спросила я, застав их буквально в халатах.

- Да, заходи, заходи, - дружелюбно улыбнулась Семенович и пригласила в гримерку. - Мы тут как раз рассуждаем, как раньше жили модницы? Эти высокие прически, которые не разбирались неделями, корсеты, в которых невозможно дышать, юбки, в которых можно запутаться. Кошмар! Хорошо, что мы сейчас в другие времена живем, в моде простота и естественность. Можно просто надеть кеды, рваные джинсы, распустить волосы и даже без косметики ходить, и это не будет считаться дурным тоном.

Анна Семенович смеется, что многочасовые съемки в корсете - это репетиция перед новым фильмом «Гардемарины 4»Фото: Олег ЗОЛОТО

- А мне нравятся наряжаться, - перебила Стоцкая. – Наши костюмы шикарные! Хоть грим и занимает 2 часа и приходится по 12 часов проводить в корсете, это того стоит! Вот сейчас снимаем новогодний фильм - это здорово! Прекрасный художник по костюмам Алина Герман приготовила для нас настоящие конфетки, а не платья. И вообще, я обожаю сказку «Золушка» с детства. Правда, мы, хоть и вредные сводные сестры, пакости главной героине устраивать не будем, у нас облегченный вариант истории. Ну разве что между собой за хрустальную туфельку подеремся (смеется).

Та самая туфелька, из-за который были готовы подраться красавицыФото: Олег ЗОЛОТО

- Знаете что? Режиссер надо мной посмеялся, мол, это твоя репетиция перед новым фильмом «Гардемарины 4», - расхохоталась Анна. – Я там играю одну из главных ролей вместе с Михаилом Боярским, Михаилом Панкратовым-Черным, Дмитрием Харатьяном и многими другими. Так что, готовлюсь морально ходить в корсете сутками! А пока Александр (режиссер «Золушки» - прим. Авт.) дает мне отдохнуть, хотя бы в обед.

В этом варианте злые сестры не уродливые девы, а наоборот, гламурные красавицы, вот, например, Анастасия Стоцкая.Фото: Олег ЗОЛОТО

К слову, в картине «Золушка» не менее звездный состав, чем в «Гардемаринах», впрочем, как и во всех новогодних телесказках. Принц – покоритель Евровидения Сергей Лазарев. Хотя в СМИ до этого была информация, что роль самого желанного жениха у Николая Баскова. Но нет, берите выше, Басков – король в сказке. Снялся в мюзикле и сам Филипп Киркоров. Но кто он в этой истории, пока секрет! Отца Золушки играет петербургский актер Борис Смолкин, а мачеху – юмористка Елена Степаненко.

Мачеху Золушки играет юмористка Елена Степаненко.Фото: Олег ЗОЛОТО

ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ

Ну и раз это мюзикл, значит, будут песни! Мы услышим хиты разных времен, любимые мелодии и знакомые всем стихи. У каждого главного героя своя партия, да и не одна. Может быть поэтому почти все главные роли у певцов? Тем не менее и им приходится прорепетировать. Борис Смолкин, к примеру, очень ответственно подошел к этому вопросу. В тот день, когда мы пришли на площадку, столкнулись с ним в дверях, хотя по плану у актера не было смены. Он все равно приехал записать свою песню. Вот как! Усердию можно только позавидовать.

Актер Борис Смолкин очень ответственно подошел к тому, чтобы качественно исполнить свои вокальные партии.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну что ж, съемки уже завершены. По традиции режиссер разбил тарелку с названием фильма о штатив камеры. Это такая традиция у киношников, как перед запуском корабля в большое плавание у моряков. А что у них получилось, увидим уже 31 декабря. Сказку покажут в праздничную ночь, аккурат перед обращением президента. Ждем с нетерпением!