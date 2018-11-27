Топ-менеджера «Метростроя» в Петербурге избили футбольные фанаты

«Метрострой» временно лишился одного из своих топ-менеджеров. Начальника производственно-распорядительного отдела Максима Кузнецова жестоко избили на улице. Теперь пострадавший в больнице, а нападавшие – двое мужчин – задержаны полицейскими.

Нападение произошло недалеко от метро Проспект Просвещения. Максим Кузнецов, в минувшую пятницу, около 10 часов вечера возвращался с работы. Торопился к жене и детям. У дома номер 3 по Товарищескому проспекту на него напали двое. Начали избивать, а Кузнецов лишь мог прикрывать голову и лицо руками. В тяжелейшем состоянии, окровавленного, его доставили в одну из больниц города. Два дня топ-менеджер провел в реанимации, врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.

- Максим Геннадьевич в сознании, он может говорить, - заверили в компании «Метрострой». – Мы находимся на связи с его супругой, если им нужна будет помощь – все сделаем. Им сейчас тяжело.

Коллеги топ-менеджера "Метростроя" надеются, что нападение не связано с рабочей деятельностью Кузнецова

О нападавших на Максима Кузнецова известно мало. Это – двое мужчин 20 и 37 лет. По сообщениям СМИ - они фанаты «Спартака». Поисками нападавших занимался отдел полиции «Э» - центр по противодействию экстремизму. Пока фанаты задержаны на три дня и им вскоре предъявят обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Спланировано ли было нападение на одного из начальников крупнейшей компании города? Точного ответа в полиции пока не дают. В «Метрострое» корреспонденту «КП-Петербург» рассказали: Кузнецов занимает важную позицию в компании, поэтому могло быть что угодно.

- Максим Геннадьевич занимается прямым взаимодействием с заказчиками по сдаче и приемке выполненных работ, - пояснили в компании. – Случившееся с ним вызывает опасения. Как бы причины нападения не были связаны с его профессиональной деятельностью.

39-летний Кузнецов работает в системе метростроения больше 10 лет. И через его руки прошли десятки, если не сотни работ. Имена подрядчиков, которые могли бы отомстить топ-менеджеру, в «Метрострое» не называют. Говорят, что ни на одного из них не могут подумать ничего плохого.

Справка «КП»

«Метрострой» занимается возведением новых линий подземки. Например, сейчас компания (и Кузнецов) работают над коричневой веткой, которая соединит через центр юго-западную и северо-восточную части города.