В Петербурге задержали водителя, сбившего солиста «Поющих гитар» Ступаченко и его жену

В Санкт-Петербурге спустя двое суток нашли водителя Ситроен, который в выходные сбил на пешеходном переходе 75-летнего солиста «Поющих гитар» Валерия Ступаченко и его 63-летнюю жену Веру. Пара вечером возвращалась домой из магазина. Супруги переходили дорогу по пешеходному переходу на проспекте Просвещения. В этот момент в них на полном ходу и влетел водитель иномарки.

- Было темно, неслась машина, - рассказал после аварии Валерий Ступаченко. - Помню только автомобиль и удар. Видел, как жену сбивает. Водитель ехал на большой скорости. Он даже не пытался затормозить или свернуть.

Певца с супругой после аварии доставили в больницу Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

После аварии водитель моментально скрылся. А пострадавших супругов в тяжелом состоянии доставили в больницу. Солисту наложили гипс на обе ноги, у него разрыв связок. Его супруга продолжает оставаться в реанимации. У нее диагностировали открытый перелом ноги и тяжелые травмы головы.

Поначалу в полиции сообщили, что супругов сбили на Renault Logan или Ладе Ларгус. Но на следующий день оказалось, что пешеходов сбил водитель Ситроен Berlingo. Его машину нашли к вечеру. Сам водитель сбежал. Неизвестный так спешил, что даже не выключил магнитолу. Машина, как оказалось, ехала без номеров и была оформлена на фирму. И сейчас сотрудники полиции уже задержали лихача.

Валерий Ступаченко - солист "Поющих гитар" Фото: ВАЛЕРИЙ СТУПАЧЕНКО | ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

- Водитель, совершивший наезд, задержан, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Им оказался 27-летний местный житель, в отношении которого за оставление места составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Справка «КП»

Валерий Ступаченко начал работу в ВИА «Поющие гитары» в 1969 году. В юности учился в музыкальном училище Грозного. Проходил срочную службу на космодроме «Байконур». Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет культуры и искусств.

Среди знакомых Валерия Ступаченко была Галина Брежнева. По сообщениям ансамбля, Ступаченко был первым исполнителем песни «Синий иней». С 1969 года Валерий стал вокалистом ансамбля. Среди его известных песен также такие композиции как «Соловей», «Я пою», «Проводы» и «Джулия».

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