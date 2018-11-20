2018-11-20T12:55:28+03:00
Общество

В Петербурге продают квартиру Максима Горького за 11,5 миллионов рублей

В коммуналке на Кронверкском проспекте писатель жил с 1914 по 1921 год
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В Петербурге продают квартиру, в которой жил Максим Горький. Фото: предоставлено АН "Megaagent".В Петербурге продают квартиру, в которой жил Максим Горький. Фото: предоставлено АН "Megaagent".
Изменить размер текста:

В Петербурге продают квартиру известного русского писателя Максима Горького. В ней литератор жил, когда вернулся в Россию в 1914 году после объявления амнистии по случаю 300-летия дома Романовых.

Дом расположился на Кронверкском проспекте, 23. Раньше в квартире было 11 комнат. По воспоминаниям современников, Горький всегда бы гостеприимен. Этим охотно пользовались его родственники и друзья.

Из окон квартиры открывается потрясающий вид. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Из окон квартиры открывается потрясающий вид. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Под одной крышей ютились около тридцати человек, а на «огонек» к писателю заглядывал весь свет русской интеллигенции: Федор Шаляпин, Борис Пильняк, Корней Чуковский, Евгений Замятин, Лариса Рейснер и другие. В коммуналке всегда было весело и шумно: обитатели и гости ели, пили, играли в лото, карты и читали порнографические романы XVIII века. Так продолжалось вплоть до 1921 года.

Сейчас о том, что когда-то в этих стенах проживал великий русский писатель, напоминает памятная табличка на фасаде дома. Это, пожалуй, все.

Так выглядит санузел.Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Так выглядит санузел.Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Не так давно бывшую коммуналку разделили на три квартиры. На продажу выставлена одна из них – площадью 52 квадратных метра.

- Полноценная евро двухкомнатная квартира с большой кухней-гостиной 25м2. Потрясающий вид на Петропавловскую крепость, метро Горьковская, которое в ста метрах, и акваторию Невы. Высокие потолки, импортная сантехника, мебель и встроенная техника, - рассказывает риелтор Руслан Соешев.

В спальне сохранилась печь. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

В спальне сохранилась печь. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Оценили временное пристанище литератора в 11,5 миллионов рублей. Квартира уже готова к продаже, все документы на руках. В том числе и бумаги, подтверждающие тот факт, что Горький в ней действительно жил.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
6 незаменимых профессий, которые делают поезда самым безопасным транспортом
В октябре ОАО «Российские железные дороги» отметило круглую дату – компании исполнилось 15 лет. Мы встретились и поговорили с представителями профессий, без которых железная дорога не смогла бы существовать
Новости 24
В Петербурге мать попросила не судить медсестру, из-за которой младенец упала на пол и ударился головой
Стадо беременных коз пропало в Гатчинском районе
Прокуратура Петербурга потребовала от турфирмы вернуть деньги пенсионерам за сорванное «свадебное путешествие»
Задержан водитель «Шкоды», устроивший смертельное ДТП на Лиговском проспекте
На Испытателей «Форд» после ДТП улетел в павильон «Петроэлектросбыта»
В центре Петербурга до Нового года будут ремонтировать теплотрассу
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера
Депутаты петербургского ЗакСа просят Албина спасти сгоревший кинотеатр «Орбита»
Горжилинспекция Петербурга назвала лучшие районы города
Полиция задержала водителя, сбившего солиста «Поющих гитар»
Петербургские полицейские купили 800 таблеток поддельной «виагры»
В подъезде дома на улице Латышских стрелков нашли тело убитой пенсионерки
В Петербурге впервые отметили День профсоюзного работника
«Экострой» очистит петербургские водоемы за 223 миллиона рублей
На Пискаревском проспекте машина каршеринга снесла забор
Прогноз погоды на 20 ноября в Петербурге: Вторник будет ясным, но прохладным
В Санкт-Петербурге утром по дороге на работу пропала 19-летняя девушка
В Ленобласти два брата нападали на стариков и поджигали их заживо
Бывшего ректора Аграрного университета в Петербурге арестовали за растрату 36 миллионов рублей
Пьяный петербуржец избил водителя "скорой помощи"
На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело
Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей