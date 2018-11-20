В Петербурге продают квартиру Максима Горького за 11,5 миллионов рублей

В Петербурге продают квартиру известного русского писателя Максима Горького. В ней литератор жил, когда вернулся в Россию в 1914 году после объявления амнистии по случаю 300-летия дома Романовых.

Дом расположился на Кронверкском проспекте, 23. Раньше в квартире было 11 комнат. По воспоминаниям современников, Горький всегда бы гостеприимен. Этим охотно пользовались его родственники и друзья.

Из окон квартиры открывается потрясающий вид. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Под одной крышей ютились около тридцати человек, а на «огонек» к писателю заглядывал весь свет русской интеллигенции: Федор Шаляпин, Борис Пильняк, Корней Чуковский, Евгений Замятин, Лариса Рейснер и другие. В коммуналке всегда было весело и шумно: обитатели и гости ели, пили, играли в лото, карты и читали порнографические романы XVIII века. Так продолжалось вплоть до 1921 года.

Сейчас о том, что когда-то в этих стенах проживал великий русский писатель, напоминает памятная табличка на фасаде дома. Это, пожалуй, все.

Так выглядит санузел.Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Не так давно бывшую коммуналку разделили на три квартиры. На продажу выставлена одна из них – площадью 52 квадратных метра.

- Полноценная евро двухкомнатная квартира с большой кухней-гостиной 25м2. Потрясающий вид на Петропавловскую крепость, метро Горьковская, которое в ста метрах, и акваторию Невы. Высокие потолки, импортная сантехника, мебель и встроенная техника, - рассказывает риелтор Руслан Соешев.

В спальне сохранилась печь. Фото: предоставлено АН "Megaagent".

Оценили временное пристанище литератора в 11,5 миллионов рублей. Квартира уже готова к продаже, все документы на руках. В том числе и бумаги, подтверждающие тот факт, что Горький в ней действительно жил.