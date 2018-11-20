2018-11-20T14:55:04+03:00
Общество

«Культурный марафон» в Петербурге: вход на выставку Малевича в Русском музее будет бесплатным

Акция продлится всего один день – 25 ноября
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Выставка Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской, подаренного Русскому музею.

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Выставка Неожиданный Малевич. Из архива А.А. Лепорской, подаренного Русскому музею.

Сразу в нескольких городах в ближайшие выходные пройдет «Культурный марафон 2018» - акция в честь Международного дня благотворительности #ЩедрыйВторник, организованная фондом «Система» при поддержке министерства культуры России.

Четыре музея откроют свои двери для свободного посещения: Третьяковская галерея в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия и Музей Мирового океана в Калининграде.

В рамках «Культурного марафона» петербуржцы и гости города смогут бесплатно посетить выставку «Неожиданный Малевич» в Инженерном замке, где представлена коллекция из 117 графических работ Малевича, никогда ранее не выставлявшихся. Выставка прослеживает эволюцию творчества Казимира Малевича, от первых лет учебы до становления супрематизма. В экспозицию вошли портреты его первой жены, сына и матери, эскизы этикеток и интерьеров для клубов. «Неожиданный Малевич» - это выставка для тех, кто хочет разобраться в творчестве Малевича-художника и узнать Малевича-человека.

По мнению директора Государственного Русского музея Владимира Гусева, проект помогает сформировать интерес аудитории к музею не только на время проведения акции.

- Государственный Русский музей и АФК «Система» вместе работают над масштабными культурными проектами уже 15 лет, - отметил Гусев. - В нашем музее прошел самый первый «Культурный выходной». В тот день наш музей посетило в 5 раз больше людей, чем в обычные выходные. Мы заметили, что после акции посещаемость выставок в Михайловском замке выросла на 30% по сравнению с другими филиалами музея. Хорошо, что меценаты помогают нам формировать интерес к культуре, и это не ограничивается одним проектом».

Участники «Культурного марафона» в других городах представят следующие экспозиции:

- выставка Архипа Куинджи в Третьяковской галерее: признанные полотна, этюды и эскизы живописца;

- уникальная коллекция огнестрельного и холодного оружия Тульского государственного музея оружия, начало которой было положено еще Петром I;

- собрание Музея Мирового океана в Калининграде.

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