2018-11-20T16:35:34+03:00
Общество

В Петербурге продают антикварное пианино из Гатчинского дворца

По словам продавца, музыкальный инструмент с вековой историей достался по наследству от родственников
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Цена раритета - 45 тысяч рублей. Фото: avito.ru.Цена раритета - 45 тысяч рублей. Фото: avito.ru.
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Сайты бесплатных объявлений в Петербурге – неиссякаемый источник уникальных и удивительных вещей. Чего только не встретишь на страницах «Авито»: квартиру Максима Горького, старинные витражи из училища при Анненкирхе, плитку с городских тротуаров или икону Николая Чудотворца.

Очередное любопытное объявление появилось на сайте 16 ноября. Посетителям портала петербурженка Анна предложила купить раритетное пианино марки G.Heirich. Возможно, сообщение осталось бы незамеченным, если бы не одна интересная деталь. Раньше музыкальный инструмент стоял в одном из залов Гатчинского дворца.

Пианино в рабочем состоянии. Фото: avito.ru.

Пианино в рабочем состоянии. Фото: avito.ru.

Как рассказала «Комсомольской правде» в Петербурге хозяйка фортепиано, к ней оно попало вполне законным путем – перешло по наследству от родственников.

- В 20-30х годах был период, когда Гатчинский дворец распродавал часть своего имущества, - поделилась Анна. - Так как моя семья жила в Гатчине, они решили приобрести пианино. Ориентировочно его выпустили в конце 19 века.

Инструмент устанет украшением любой гостиной. Фото: avito.ru.

Инструмент устанет украшением любой гостиной. Фото: avito.ru.

Выглядит лот впечатляюще. Корпус украшен художественной резьбой и позолоченными подсвечниками. Клавиши выпилены из слоновой кости. Инструмент полностью исправен. Правда, немного покрылся пылью. Последние пять лет к пианино никто не прикасался.

-Жалко, конечно, с ним расставаться. Пианино у нас почти сто лет, - вздыхает Анна. - К сожалению, у нас сейчас никто не занимается и музыкальных способностей не проявляет. Мы долго думали, продавать или нет. Но все же инструмент занимает много места. Поэтому придется нам с ним попрощаться.

Инструменту больше ста лет. Фото: avito.ru.

Инструменту больше ста лет. Фото: avito.ru.

Семейную реликвию Анна оценила в 45 тысяч рублей. Хозяйка фортепиано надеется, что оно попадет в хорошие и талантливые руки.

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