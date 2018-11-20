«Вам приведу в пример я Чикатило»: Поэта, убившего красавицу ради вдохновения, приговорили к 19 годам колонии

«Подумайте, кто это перед вами: маньяк, убийца, людоед? но нет! Я объясню все краткими стихами! Студент, спортсмен, поэт, а остальное - бред». Такими неожиданными строчками собственного сочинения начал последнее слово убийца-людоед, жестоко расправившийся с красавицей на свидании. 22-летний Дмитрий Лучин своими рифмами собирал десятки лайков юных поклонниц. Хотя особым дарованием никогда не отличался. Парень рифмовал простые фразы.За это он даже получил диплом на местном конкурсе поэтов. Правда, сам Лучин мечтал совсем о другой поэзии.

«ВОСХИЩАЛСЯ УБИЙЦЕЙ 17 ЧЕЛОВЕК»

Для своих друзей Дмитрий Лучин всегда был примером для подражания. Романтичный студент преуспевал в поэзии и прекрасно ладил с девушками. Шарму образу Лучина добавляла любовь к лирике. Громкие вечеринки парень обходил стороной и предпочитал проводить время за книгами.

Поэт хвалился своими достижениями в соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Димка всегда создавал положительный образ, - делятся друзья поэта. – Он не любил хулиганить, вел себя тихо. Во многом своему хорошему воспитанию он обязан маме – она работает школьным учителем информатики. Жили они вдвоем. Мать ему помогала в учебе. Поэтому Дима без проблем поступил в агрономический техникум.

Но, как сейчас говорят следователи, в тихом омуте черти водятся.

- Втайне Дмитрий был частым гостем таких пабликов в соцсетях, как «Мир маньяков и серийных убийц», - делятся следователи. – Романтичный поэт на самом деле увлекался кровавым сериалом «Американская история ужасов», хранил на компьютере свои фотографии в образе зомби, съедавшего человеческие мозги. А кумиром парня был серийный американский убийца Джеффри Дамер. Маньяк убил 17 человек. Тела своих жертв он насиловал, а потом съедал.

«Я СОБРАЛ КРОВЬ В БОКАЛ»

Ночами Дмитрий грезил убийствами. Юному поэту казалось, что кровавая расправа даст ему вдохновение и выведет его поэзию на новый уровень. Жертву долго искать не пришлось. Дмитрию как раз написала в соцсетях очередная ценительница его «раннего» творчества — рыжеволосая продавщица Ольга.

- С продавцом магазина Ольгой парень познакомился в Интернете, - поясняют следователи. - После небольшого виртуального флирта женщина пригласила поэта к себе на свидание. Уже тогда, по нашему мнению, Дмитрий планировал свое убийство. Поэтому при встрече он под вымышленным предлогом поссорился со своей новой подругой и жестоко забил ее до смерти.

Поэт вдохновлялся маньякамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

К слову, убийство Ольги был лишь частью плана поэта-душегуба. Юный лирик считал, что погрузиться в атмосферу своих кумиров ему поможет только … каннибализм.

- Я собрал кровь в бокал и думаю: «Дай попробую», - признался позже лирик. - Мозг мне тоже по вкусу пришелся. И я еще раз его попробовал.

Кстати, творческую импотенцию извращенца тут же как рукой сняло. Прямо в квартире убитой продавщицы он написал на стене кровью новое стихотворение: «Чистую душу хочу я все больше, больше, чем милого тела, ведь оргазм от души всегда идет дольше, а от тела час два и сгорело».

«ВАС ОПРАВДАТЬ ПРОШУ МЕНЯ»

Сразу же после кровавой расправы парня задержали и возбудили уголовные дела по статьям «Убийство с особой жестокостью, в целях использования органов и тканей потерпевшего» и «Надругательство над телом». Поначалу следователи решили, что поэт – душевно больной. Но экспертиза признала его вменяемым. Сейчас дело поэта-людоеда передали в суд. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

Студент подробно рассказал следователям об убийстве Фото: СУ СКР по Новгородской области

Правда, сам парень держался в суде уверенно и даже заявил, что во время следствия оклеветал себя под давлением силовиков. Свое последнее слово он продекламировал в стихах:

Надеюсь, во всем без спешки разберетесь,

И поймете, что убийство я не совершал.

Вы мою судьбу сейчас решить беретесь.

Прошу лишь, чтоб справедливо суд решение принял.

Вам приведу в пример я Чикатило,

Сколько жизней там загублено ведь было?

Вас оправдать меня по справедливости прошу,

Ведь не должен невиновный сесть в тюрьму.

Поэт убил красавицу ради стихотворения

После этого парень заявил, что не убивал красавицу, поэтому извиняться не будет. Но суд решил иначе.

- Молодой человек признан виновным в "Убийстве, совершенном с особой жестокостью, в целях использования органов и тканей потерпевшего" и "Надругательстве над телами умерших", - поясняют в СУ СКР по Новгородской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.