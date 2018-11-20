2018-11-20T17:37:29+03:00
Общество

На Невском восстановили оскверненную вандалом блокадную надпись

Специалисты работали над ней больше пяти часов
Полина ЖУКОВА
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Восстановили блокадную надпись специалисты Государственного музея городской скульптуры.Восстановили блокадную надпись специалисты Государственного музея городской скульптуры.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мемориальную надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на Невском, 14 восстановили. Напомним, что в ночь на понедельник неизвестный закрасил один из символов страшных дней блокады Ленинграда белой краской.

После происшествия, которое повергло в шок весь Петербург, в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области завели уголовное дело. А восстанавливать блокадную надпись тут же взялись специалисты Государственного музея городской скульптуры. Именно в их ведении находится памятный знак. Сейчас надпись привели в порядок: для этого реставраторам пришлось сначала отмывать ее, а затем наносить краску заново и выводить слова по трафарету.

Сотрудники полиции разыскивают осквернившего памятный знак. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции разыскивают осквернившего памятный знак.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Заведующая Службой по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры Екатерина Макеева в тот же день провела реставрационные работы. Восстановление надписи по историческому трафарету, который хранится в фондах музея, заняло более 5 часов, – сообщили на официальной странице Музея в соцсети.

Сотрудники полиции разыскивают осквернившего памятный знак. По статье «Вандализм» он может получить наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на 3 года. Однако камер видеонаблюдения, в объектив которых попадает надпись, не оказалось. И остается надеяться, что вандал попал на записи с других.

Чтобы восстановить надпись по историческому трафарету, понадобилось больше пяти часов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы восстановить надпись по историческому трафарету, понадобилось больше пяти часов.Фото: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»

Предупреждающие горожан надписи во время блокады были на стенах многих зданий. Сегодня мемориальные знаки остались по двум адресам в Кронштадте и трем адресам в Петербурге. Надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» на стене дома №14 по Невскому проспекту, где сейчас находится школа №210, стала первой восстановленной. Ее нанесли на стену в 1962 году, а под ней расположили мемориальную доску.

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