После проверки на заводе «Авангард» под Гатчиной, где произошел взрыв, прокуратура возбудила 16 дел

В Петербурге продолжается расследование по делу о взрыве на пиротехническом заводе «Авангард». Пока директор и главный инженер предприятия находятся под домашним арестом, специалисты выясняют причины страшной трагедии.

Напомним, ЧП произошло в Гатчинском районе Ленинградской области 19 октября. Взрывной волной практически полностью уничтожило здание. Кирпичами и кусками бетона засыпало даже соседние железнодорожные пути, а в домах поблизости выбило окна. При разборе завалов спасатели нашли тела пяти человек, четверо из которых – граждане Таджикистана.

Фотография с места происшествия. Фото: соцсети.

Спустя месяц после взрыва первыми результатами проверки деятельности завода поделилась прокуратура Ленинградской области. Ведомство выяснило, соблюдали ли коммерсанты требования пожарной безопасности, трудового и миграционного законодательства. Ответ – нет.

- Установлено, что у организации отсутствовала система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре. Также трое погибших при взрыве незаконно находились на территории России и работали на заводе без необходимых на то патентов, - рассказывают в ведомстве.

Кроме того, руководство пренебрегало техникой безопасности. В 2018 году новички не проходили вводный инструктаж по работе не заводе, а сотрудники не пользовались защитной одеждой. Итогом всех нарушений стали 16 административных дел, возбужденных в отношении директора. Также в ведомстве уточнили, что специалисты проверят деятельность и других ответственных должностных лиц.

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