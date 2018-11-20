Глава Карелии решил разобраться с проблемой детских садов после своих слов: «Пусть о вашем ребенке отец думает, деды»

В Карелии разгорелся скандал вокруг главы Артура Парфенчикова. Жительница поселка Суоеки Анна Власова возмутилась закрытием в поселении последней школы и детского сада. Но вместо того, чтобы успокоить женщину, чиновник начал грубо ей отвечать, а затем и вовсе заблокировал ее в социальных сетях, где и велся диалог.

- Анна, закрываем и будем закрывать школы с двумя-пятью учениками и делать так, чтобы дети из глубинки могли учиться в самых лучших условиях, чтобы школьные годы оставались в памяти детей и общением с одноклассниками, и спортивными победами, и первой школьной любовью... Вы хотите предложить открыть ясли для одного ребенка до 3 лет? Так у нас такого в Петрозаводске даже нет. Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают. Исполнится ребенку три года, возите его в Суоярви.

На это Анна спросила у главы, стал бы он отправлять своих трехлетних внуков за 25 километров? И объяснила, что не может сидеть с ребенком до трех лет, потому что получает небольшие деньги.

Глава Карелии займется вопросом детских садовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- К вам обращаться больше не стоит никогда! Бесполезно, - подытожила Анна.

На это Артур Парфенчиков неожиданно ответил: "Конечно, бесполезно. Пусть о вашем ребенке отец его, дед думают".

Эта переписка с чиновником была еще в сентябре. Но внимание на нее обратили только сейчас, когда Анна обратилась за помощью к местным СМИ. Только после этого глава Карелии решил извиниться за свои слова.

- Всегда открыт и напрямую общаюсь с жителями Карелии, - пояснил Артур Парфенчиков. - Отвечать на подобные вопросы, как из поселка Суоеки, приходится часто. Хотя можно было бы поручить соцсети помощникам, но я предпочитаю лично общаться с людьми и обсуждать все проблемы напрямую, какими бы сложными и неудобными они не были. С Анной Власовой у меня было долгое общение, она была у меня в друзьях. Обращалась по разным вопросам. По теме садика в личной переписке общались около недели. Данные фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой я пытался объяснить Анне причины закрытия детского сада и пути решения.

По словам главы, в поселке Суоеки здания школы и детского сада находятся в аварийном состоянии. Поэтому администрация решила их закрыть из-за того, что "нахождение там детей представляло угрозу их безопасности".

Глава Карелии опубликовал фотографии аварийных зданий

- Решение, конечно, трудное, но понятное, - добавил глава. - Ученикам школы и воспитанникам детского сада был предложен подвоз в образовательные учреждения ближайшего населенного пункта. Что касается переписки с Анной в паблике... Не сдержался и допустил эмоциональную реакцию. Но был честен. Мы не можем построить в поселке детский сад или открыть ясли для одного-двух детей, как того просят родители, отказавшиеся от подвоза их детей в соседние населенные пункты. Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения. Сегодня уже очевидно, что проблема для небольших населенных пунктов системная, а потому требует поиска комплексного решения, в том числе альтернативного привычному формату детских садов.

При этом глава добавил, что Анна все-таки согласилась возить сына в Суоярви.

- Завтра глава Карелии едет в Суоеки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям Карелии все возможные варианты доступного образования для детей, - пояснили в пресс-службе глава Карелии.

К слову, после огласки всей этой истории глава Карелии все же разблокировал Анну.