Врачи петербургского «Спартака» спасли жизнь пассажиру самолета

Спортсмены петербургского баскетбольного «Спартака» еще долго будут вспоминать матч против «Спартака-Приморье». И дело далеко не в игре. Уже несколько дней они обсуждают подвиг врачей команды, которые спасли жизнь человеку во время полета из Владивостока.

НЕПРОСТОЙ ПОЛЕТ

Инцидент произошел несколько дней назад во время рейса «Владивосток» - «Санкт-Петербург». В столицу Приморья петербургские спортсмены приехали, чтобы встретиться с баскетболистами местного «Спартака». Матч прошел 15 ноября и завершился победой команды из Северной столицы, которая вышла в четвертьфинал Кубка России.

После игры чемпионы отправились в аэропорт, чтобы вернуться в Петербург. Вместе со спортсменами на борту находились обычные пассажиры.

Баскетболисты сдали багаж, заняли места и поднялись в воздух. Однако в середине полета одному из путешественников стало плохо. Мужчина начал терять сознание.

ПОМОГАЛИ ТРИ ЧАСА

К счастью, в этот момент на борту оказались медики баскетбольного клуба. Врач команды, Павел Самойленко, оказал пассажиру первую медицинскую помощь. Рядом находился массажист спортсменов Андрей Волков. Вместе с коллегой они три часа следили за тем, чтобы состояние «пациента» не ухудшилось.

Как рассказали пресс-службе БК «Спартак», самолет экстренно сел в Екатеринбурге. После посадки мужчину передали в руки в местных врачей. Благодаря помощи Андрея и Павла, его жизни ничего не угрожает. В клубе отмечают, что очень гордятся своими коллегами.

- Благодарим Андрея и Павла за проявленный профессионализм, - говорят представители команды.