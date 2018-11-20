2018-11-20T20:21:20+03:00
Происшествия

Врачи петербургского «Спартака» спасли жизнь пассажиру самолета

На протяжении трех часов Павел Самойленко и Андрей Волков следили, чтобы мужчина не потерял сознание
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Герои рейса "Владивосток - Петербург" Павел Самойленко и Андрей Волков. Фото: пресс-служба БК "Спартак".Герои рейса "Владивосток - Петербург" Павел Самойленко и Андрей Волков. Фото: пресс-служба БК "Спартак".
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Спортсмены петербургского баскетбольного «Спартака» еще долго будут вспоминать матч против «Спартака-Приморье». И дело далеко не в игре. Уже несколько дней они обсуждают подвиг врачей команды, которые спасли жизнь человеку во время полета из Владивостока.

НЕПРОСТОЙ ПОЛЕТ

Инцидент произошел несколько дней назад во время рейса «Владивосток» - «Санкт-Петербург». В столицу Приморья петербургские спортсмены приехали, чтобы встретиться с баскетболистами местного «Спартака». Матч прошел 15 ноября и завершился победой команды из Северной столицы, которая вышла в четвертьфинал Кубка России.

После игры чемпионы отправились в аэропорт, чтобы вернуться в Петербург. Вместе со спортсменами на борту находились обычные пассажиры.

Баскетболисты сдали багаж, заняли места и поднялись в воздух. Однако в середине полета одному из путешественников стало плохо. Мужчина начал терять сознание.

ПОМОГАЛИ ТРИ ЧАСА

К счастью, в этот момент на борту оказались медики баскетбольного клуба. Врач команды, Павел Самойленко, оказал пассажиру первую медицинскую помощь. Рядом находился массажист спортсменов Андрей Волков. Вместе с коллегой они три часа следили за тем, чтобы состояние «пациента» не ухудшилось.

Как рассказали пресс-службе БК «Спартак», самолет экстренно сел в Екатеринбурге. После посадки мужчину передали в руки в местных врачей. Благодаря помощи Андрея и Павла, его жизни ничего не угрожает. В клубе отмечают, что очень гордятся своими коллегами.

- Благодарим Андрея и Павла за проявленный профессионализм, - говорят представители команды.

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