Новогодний книжный салон впервые пройдет в Санкт-Петербурге

Уже полюбившийся петербуржцам и гостям города бренд - Санкт-Петербургский Международный книжный салон, который традиционно проходит в Михайловском манеже в мае, отныне будет представлен и в предновогоднем формате.

В центре дизайна и архитектуры ARTPLAY Spb запланированы встречи с писателями, концерты и спектакли по мотивам известных литературных произведений.

Две постановки представят студенты Российского государственного института сценических искусств. Это своеобразная, авторская версия по рассказу Андрея Платонова «Корова», а также спектакль по повести Чингиза Айтматова «И дольше века длится день

Ну и не будем забывать, что «Книга лучший подарок»! Это девиз Новогоднего книжного салона. Свои новинки здесь представят ведущие российские издательства. Это книги по истории, мемуаристике, детская литература, альбомы по искусству и многое другое.