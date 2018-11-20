«Новотранс» и «Росморпорт» подписали соглашение о взаимодействии

Реализация масштабного проекта LUGAPORT пойдет быстрее и без лишних проволочек. Такой вывод можно сделать по итогам соглашения, подписанного в рамках «Транспортной недели». ООО «Новотранс Актив» (входит в группу компаний «Новотранс») и ФГУП «Росморпорт» договорились активно сотрудничать при проектировании «Универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT). Подписи под соглашением в присутствии министра транспорта Евгения Дитриха поставили президент Группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров и генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев.

- Реализация проекта LUGAPORT позволит создать один из самых современных многопрофильных терминалов на Северо-Западе России, перегружающих широкую номенклатуру экспортных грузов. Совокупный проектный объем перевалки после строительства всех объектов составит порядка 25 млн. тонн грузов в год, - пояснил Константин Гончаров.

Проектом предусмотрено создание объектов федеральной собственности – акватории терминала, средств навигационного оборудования акватории, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности. Подписанное соглашение регулирует порядок взаимодействия между компаниями. В частности, госпредприятие примет активное участие в сопровождении разработки проектной и сметной документации объектов федеральной собственности. Такое взаимодействие позволит ускорить процесс согласования.

- Соглашение с учетом согласованной схемы взаимодействия обеспечит комплексное проектирование объектов, которое позволит эффективно и в запланированные сроки получить положительные заключения государственных экспертиз и приступить к строительству терминала. Имеющийся у ФГУП «Росморпорт» опыт успешной реализации различных инвестиционных проектов по развитию объектов портовой инфраструктуры для нас чрезвычайно важен, - добавил Константин Гончаров.

Напомним, в Морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская область) сейчас реализуется инвестиционный проект строительства многопрофильного транспортно-перевалочного комплекса - LUGAPORT. Он предусматривает создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных грузов и комплекса по перевалке зерновых. Объем инвестиций в проект составит 36 млрд. рублей. Уже проведены расчеты параметров и спланированы железнодорожные подходы к терминалу, смоделирована возможность выгрузки на терминале 1100 вагонов в сутки. В начале года проект был представлен на Российском инвестиционном форуме в Сочи, а также на Петербургском международном экономическом форуме.

СПРАВКА «КП»

ФГУП «Росморпорт» было создано по решению правительства в 2003 году в целях содействия развитию морской транспортной инфраструктуры, реализации ее транзитного потенциала и повышению конкурентоспособности российских морских портов. Главные задачи предприятия - обеспечение безопасности мореплавания в акваториях морских портов и на подходах к ним, эффективное использование федерального имущества и развитие портовой инфраструктуры. Кроме того, предприятие обеспечивает привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры российских морских портов. Имеющийся опыт государственно-частного партнерства позволяет гарантировано реализовывать инвестиционные проекты любой сложности.

Группа компаний «Новотранс» основана в 2004 году. Холдинг является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Общий парк грузовых вагонов превышает 28 тысяч единиц. Средний возраст вагонов - менее 8 лет. В рейтинге РБК по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году холдинг занимает 367 позицию среди всех российских компаний.