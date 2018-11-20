Сольный концерт участника шоу StandUp на ТНТ - Дмитрия Романова

Дмитрий Романов предлагает зрителю понаблюдать вместе за миром вокруг, посмотреть на вещи с юмором, даже там, где его на первый взгляд нет. Ведь для него, урождённого одессита, любые жизненные ситуации становятся источником вдохновения, и превращаются в остроумные шутки. Комик, в свойственной ему уникальной манере продолжает традиции искренних и теплых комических зарисовок про евреев.

В его досье было бы сказано, что он отличается интеллигентным и язвительным характером, беспощаден к плохим шуткам и гордится своей пышной шевелюрой. Он не боится быть откровенным со зрителями, а его юмор не знает границ.

В программе - лучшее, новое и 80 минут в компании Дмитрия Романова.

Правила жизни Дмитрия Романова

- Сложно изображать на сцене открытого человека, если ты на самом деле не такой. Этот жанр требует от человека определённых качеств – быть открытым в том числе. Зритель должен сопереживать тебе, узнавать себя в твоих историях, а если ты будешь говорить неискренне, то не будет обратной связи.

- Меня вводит в недоумение тот факт, что многие люди думают, будто я ещё где-то работаю, а выступления на ТВ – это просто хобби. На самом деле это огромный каждодневный труд, стресс и переживания: люди не знают, о чём написать, не спят днями и ночами.

- Я люблю пошутить и в жизни, и на сцене, но не люблю, когда меня об этом просят.

- Иногда лучшее решение в сложной ситуации – это посмеяться над ней.

- Для мужчины надо довольствоваться тем, что есть. Мужчина, который стремится быть Аленом Делоном, не будучи им, – это немного странновато.

- Стендап – это место, где можно услышать честные мысли.

24 ноября 2018 года

ДК. Им Ленсовета

Каменноостровский пр., д. 42

Начало в 19:00

18+