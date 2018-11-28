Глава благотворительного фонда из Петербурга два месяца держал на цепи бизнесмена

«Мы предлагаем каждому стать участником нашего движения; принять участие в патриотическом воспитании молодежи, сохранении семейных ценностей, воспитании ответственности перед обществом…» - такое послание глава благотворительного фонда «Витязь» Михаил Спиридонов адресовал юным жителям Сестрорецка. Однако только на официальных страницах своего фонда он был патриотом, такой серьезный мужчина в деловом костюме и примерный отец двух малышей. В реальной жизни – он был главарем преступной группы, которая похищала и убивала людей, требуя выкуп. Следователи Петербурга знают подробности двух похищений и убийств, жестокость которых шокирует и бывалых сыщиков. Не исключено, что жертв гораздо больше.

ДЕРЖАЛИ В ПЛЕНУ И ТРЕБОВАЛИ ДЕНЬГИ

К тому, чтобы близко подобраться к главарю и его нескольким подельникам, следователи шли почти четыре года. Пока подбирались к Спиридонову – попутно раскрыли несколько других дел.

- Мы отрабатывали множество версий, - объясняет следователь Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Владимир Захарян. – Спиридонов очень осторожный, следов не оставлял, делал все, чтобы его было невозможно выследить. Оперативная информация о причастности Спиридонова к преступлениям появилась в июне 2018 года. Его задержали.

И сейчас, даже когда сидит в СИЗО, он со следствием общаться не очень хочет. Но сыщикам удалось установить такие детали, от которых волосы встают дыбом…

Первой жертвой преступной группы стал 59-летний бизнесмен Юрий Яшников. На протяжении четырех лет его родные – жена и сын – не оставляли надежды на то, что найдут главу семейства живым. Пропал Юрий в день рождения любимой супруги – 18 февраля 2014 года. Вечером отправился в магазин, чтобы купить продукты к столу, и заодно купить цветы имениннице. По дороге заехал к сыну на улице Токарева.

Тело Юрия Яшникова до сих пор не нашли.

- С Яшниковым, по нашим данным, члены группировки были незнакомы, - рассказал следователь Захарян. – Но им удалось выяснить, что у него есть деньги - бизнесмен, занимался перепродажей недвижимости… В тот день они поджидали его во дворе дома сына. Как только Юрий вышел из машины - набросились, затолкали в свое авто и двинулись в сторону поселка Белоостров, на дачу Спиридонова.

Там бизнесмена уже ждали. Поместили в подвал – в потайную комнату, закрытую от посторонних глаз фальш-стеной, где была лишь вентиляция и цепь. Здесь пленника держали на протяжении двух долгих месяцев. Параллельно требовали выкуп у его друзей и родных – 700 000 долларов. Но ничего не получили – требования были невнятные. По заданию главного «Витязя» бизнесмен был убит.

Яшникова вывели к реке Сестре, которая протекает позади дачного участка, посадили в лодку. Руки связали, на голову надели пакет, а к спине привязали батарею. На середине реки несчастного бросили в воду. Живого…

- Но эта версия еще проверяется. Не исключено, что Яшников был убит другим способом, - рассказывает следователь.

Тело Юрия Яшникова до сих пор не нашли. Мешает мутная вода и сильнейшее течение реки.

Кстати, дачу Спиридонов продал. Нынешние хозяева только от следователей узнали о том, что было в их подвале – негодяй так хорошо спрятал пыточную.

В подвале, в котором держали бизнесмена, не было ничего, кроме цепей. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

«МАМА, Я ВАМ СОБОЛЕЗНУЮ!»

Второй жертвой банды стал 34-летний экс-майор полиции Павел Пронин. Вот с ним как раз Спиридонов был знаком, дружил с его братом, с родителями вообще жил в одном дворе в Сестрорецке. Главарь посчитал, что на бывшем сотруднике наркоконтроля можно нажиться.

В мае 2014 года Пронина похитили у подъезда его возлюбленной. Как и в случае с Яшниковым, силой посадили в свою машину. За Пронина у родных требовали деньги. Правда, возлюбленная Павла Пронина говорила: экс-майор попытался откупиться, предложил похитителям банку с 10 килограммами некоего вещества, похожего на наркотическое. Спиридонов с «коллегами» откупные получил у родных Павла (они оставили банку в условленном месте), добычу разделили, но в живых Пронина не оставили.

- Они ударили жертву ножом в грудь, избили дубинкой, - рассказывает Владимир Захарян. – Когда тот перестал дышать, закопали в лесу.

Павла силой посадили в автомобиль, надели на голову мешок, руки заковали в наручникиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тело со связанными руками и мешком на голове выкопали этим летом.

Близкие Пронина вспоминают: Спиридонов потом не раз общался с родителями жертвы. Каждая встреча матери Павла и Михаила заканчивалась одинаково: убийца соболезновал семье и говорил, что прошло слишком много времени для того, чтобы найти парня.

ПОЖИЗНЕННО В ТЮРЬМЕ

Сейчас Спиридонову грозит пожизненное лишение свободы. Но сыщики продолжают расследование – у них есть еще материалы на «Витязя». Правда, пока не распространяются, какие именно.

А еще выясняют подробности знакомства Спиридонова с подельниками. Что могло связывать 47-летнего безработного ленинградца с 30-летними приезжими из Пскова и Красноярска? И главный вопрос: на какие деньги жил Спиридонов и содержал свою молодую жену и двух детей близнецов?

Бандиты закопали здесь свою жертву. Фото: СУ СК РФ по Санкт-Петербургу

- Спиридонов ранее служил в отряде специального назначения, никогда не был судим и официально не работал, - говорит следователь. - Со слов жены, всегда занимался тем, что возглавлял службу безопасности различных фирм. Также мы не можем пока ответить на вопрос, для чего им был открыт благотворительный фонд «Витязь» и чем «Витязь» занимался.

Подельникам «Витязя» тоже грозят внушительные сроки. Следствие по делу продолжается.