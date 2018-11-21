Николай Буров: «Дворы были нашей вольницей»

Для современного ребенка двор – это место, где есть множество развлечений: игровые комплексы, спортивные зоны, карусели, башни, замки, всевозможные горки. В общем, все для активного физического развития. И дети рады, и родители довольны.

Полвека назад такого раздолья не было. Играли в то, что видели, о чем слышали. Обычная палка могла за пять минут побывать и саблей, и мачтой, и битой для городков, а на асфальте рисовали не только классики, но и «отдельные квартиры».

Связь между поколениями, тем не менее, осталась. В прекрасном проекте, который «Комсомолка» посвятила дворовым играм Ленинграда и Санкт-Петербурга, есть и те, в которые по сей день играют в школах и на детских площадках. А есть и уже подзабытые, причем не очень заслуженно.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Народный артист Николай Буров вспомнил, что было предметом гордости любого двора и где играли в прятки дети послевоенного поколения.

- Детские площадки во дворах и раньше, конечно, были. Но их так никто никогда не называл. Просто в любом большом дворе неподалеку от столов, где играли в домино взрослые, скамеек, где сидели шахматисты, был свой детский угол. Зимой там обязательно делали ледяную горку, мы очень любили кататься. Летом – карусели, качели, причем достаточно простые, из того, что было под рукой, из гнутых труб. Было очень много грибков рядом с песочницами – конструкций, раскрашенных под мухоморы, с наколоченными вокруг «ножек» скамейками.

Занятия во дворе были всегда. Часто запретные – например, залезть на крышу самого высокого дома и, если повезет, добраться до будки противовоздушной обороны, которых было еще много после войны.

И педальный автомобиль, и свой велосипед были настоящей роскошью. Источник фото: pastvu.com.

Но больше всего было распространено голубятничество. Голубятни держали на чердаках, а если дом к птицам был не очень лоялен, то на территории двора. Это было не просто увлечение. Коллекционирование, предмет гордости, предмет воровства, предмет драк. Это было серьезно.

А игры… конечно же, прятки. Газ в город еще не успели провести, и во многих дворах были места для поленниц. Подвалы, клети, дровяные шкафы: было, где спрятаться. Еще в войнушку играли бесконечно. Уже не в «белых» и «красных» - в это наигрались наши старшие братья и сестры. Играли в фашистов и наших.

Игрушек-то было не так много, как сейчас. У мальчишек особенно ценны были машинки. Потом появились педальные автомобильчики – это была такая же роскошь, как персональный взрослый автомобиль. Девчонки играли в кукол, возились в песочнице с кукольной посудой, если у кого она вдруг была. Были буквально помешаны на классиках. Мальчишки в свою очередь играли в пристенок, в городки. А в подвижные игры играли все вместе.

Зима и снег играм не помеха. Источник фото: pastvu.com.

Зимой – обязательно снежная крепость, для малышей – снежные бабы. Здесь всегда помогали взрослые. Мы так зарывались в эти снежные увалы! Делали пещеры, ледяные дома. У многих были финские сани. Ходили кататься к Куракиной даче, на Ивановский карьер.

На самом деле, дворовая жизнь была очень активной и насыщенной. Все было очень просто, но это была вольница.

Продолжение – читайте в проекте «Дворовые игры в Санкт-Петербурге: чем занять ребенка на детском площадке» о прошлом, настоящем и будущем детских развлечений в Северной столице.