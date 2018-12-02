«Не отличить от Белоснежки»: как петербурженка создает реалистичные косплеи на сказочных героев

Эта девушка разная каждый день. Сегодня она – красавица Белоснежка. Завтра – дочка Дракулы. А вчера только-только представлялась сильной и непоколебимой Мулан. 21-летней петербурженке Ксении Перовой удается любой образ! Девушка больше 4 лет занимается косплеем (популярное хобби, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании мимики известных персонажей, - Прим. ред.) и готова на самые смелые эксперименты.

Бэль из Петербурга

Сейчас Ксения работает 2D-художником. Талант к рисованию у нее был с детства, но дальше обычного переодевания в маскарадные костюмы дело не заходило.

noaxaon Настоящая принцесса Диснея!

- В детстве, как и, наверное, очень многие, переодевалась в костюмы на различные праздники, участвовала в школьных спектаклях, - вспоминает девушка. – Но о косплее узнала в старших классах. Посмотрела фотографии с замечательными образами других ребят, и тоже загорелась идеей сделать какого-нибудь персонажа.

Первым героем, в которого перевоплотилась Ксюша, стала Клара Освин Освальд из сериала «Доктор Кто». В этом образе девушка приняла участие на фестивале Ava Expo и с тех пор старается не пропускать ни одного сборища косплееров.

noaxaon My childhood hero Mulan is my favorite character ever! And this year is her 20th anniversary.

В копилке Ксении десятки образов! Среди них есть как героини фильмов (например, Венсдейл из «Семейки Аддамс», Фродо из «Властелина колец» и Арья из «Игры Престолов»), так и мультяшные персонажи (Бэль из «Красавицы и чудовища», Дарья из одноименного мультсериала и Виктория из «Трупа невесты»). Творческая девушка, выбирает, в кого облачиться, по принципу нравится герой или нет.

- Но все персонажи, в которых я перевоплощалась, по-своему любимы, - рассказывает Ксения Перова. - Но, наверное, интереснее всего было бы еще раз побыть в образе Арьи Старк из «Игры Престолов».

Один образ = несколько месяцев

Образы Ксении получаются настолько удачными, что только диву даешься! Но сама девушка признается: случается, что итоговый вариант не соответствует задумке. Но художницу это не останавливает.

- Стараюсь сильно не расстраиваться и дорабатываю образ, - улыбается Ксюша.

В среднем, чтобы воплотить в жизнь экранный образ у Ксении уходит от нескольких дней, до нескольких месяцев! И это только на костюм. На макияж для косплея Ксения тратит меньше – всего-то 3-4 часа…

noaxaon When you are trying to be nice with people Hotel Transylvania 3 is already in theaters!

- Но все зависит от сложности образа, бывает, хватает и получаса, - подчеркивает девушка. – И костюмы и макияж я делаю сама, не заказываю их у профессионалов. Всему научилась сама, методом проб и ошибок. Читала, смотрела видео в интернете, где училась правильно наносить макияж.

За Ксенией и ее образами в Инстаграме сейчас следят около 76 000 человек. Но увлечение все же не стало для девушки постоянным источником заработка.

- В инстаграме иногда рекламирую, например, парики по принципу бартера. Изредка меня приглашают поработать на стендах фестивалей, в остальном же косплей - просто хобби, которое мне очень нравится!

noaxaon В поисках Виктора

«Мало обычного маякияжа!»

Хотите повторить за Ксенией Перовой? Косплейщица поделилась секретами, которые использует не только при создании косплей-образа, но и в обычной жизни.

1. Очень сильно упрощают процесс хорошие средства для макияжа и кисти. Необязательно брать самые дорогие и профессиональные средства, особенно если вы только учитесь. Главное, чтобы был набор из нескольких кистей, а косметика не была сомнительного качества. Лучше немного доплатить, чем сгубить кожу.

2. Если вы хотите понять, как добиться сходства с каким-либо персонажем, поставьте свою фотографию рядом с его изображением. Или совместите половину вашего лица с лицом интересного вам героя. Сразу будут видны сходства и различия. Например, станет понятно, нужно ли визуально сужать или расширять глаза, вытягивать или расширять лицо, как нужно изменить форму бровей и губ.

3. Мало сделать просто похожий макияж - стоит учитывать мимику персонажа, его характер, и стараться это правильно передать.

4. Всегда тщательно смывайте макияж! Это, пожалуй, самое важное во всем процессе, и для снятия макияжа точно стоит подобрать хорошие средства.