Самый модный дед Петербурга Юрий Дормидошин: «Я раб красоты»

Юрий Дормидошин коренной петербуржец. Ему 74 года и самое любимое его занятие - примерять новый образ и наряжать свою красавицу жену Наталью, которой, к слову, 38 лет.

- Она же, как вешалка, что не одень на нее - все отлично сидит! - с восхищением говорит Юрий Михайлович и расплывается в улыбке.

Они встретили меня в своем салоне красоты в центре Петербурга. Он в модных нынче укороченных узких брюках и приталенном пиджаке. На нем - очки в дорогой оправе и крупная серьга в ухе. Какие там 74 года?! Больше 50 не дашь! Рядом с ним - статная блондинка в белой блузе и увесистой бижутерией - настоящая леди.

Об этом паре в этом году узнала вся страна, когда они приняли участие в тревел-шоу «Туристы» на СТС. Дормидошины представляли на проекте пару «снобов», которые разъезжали по разным странам и до последнего не знали, куда их поселят. «Комсомолка» встретилась с семьей богачей, чтобы расспросить их о самых невероятных историях, которые с ними приключились во время съемок.

- О! Это черное время моей жизни, - с юмором вспоминает об участие в «Туристах» Юрий Михайлович. – Я привык к лакшери-отдыху, а тут я был обречен и не знал, куда нас привозят и зачем! Мы даже жили в хостеле, можете себе представить?! Хочу забыть об этом, как о страшном сне!

Как я не уговаривала рассказать подробности этого «адского отдыха», Дормидошины категорически отказывались. Ведь проект все еще продолжается на СТС, а раскрывать все карты неинтересно. Поэтому следить за приключениями модной семейки из Петербурга можно по воскресеньям в 11 утра.

«Помню, как Бузова работала официанткой в ресторане «Караван»

Мы расположились в красивом кабинете Юрия Михайловича, антураж которого хотелось постоянно рассматривать. В комнате самого модного деда Петербурга настолько богато, что порой ощущаешь себя в Эрмитаже.

Жить в роскоши Дормидошин уже привык. Да и работает он в основном со звездами или весьма обеспеченными людьми.

Юрий и Наталья Дормидошины вместе уже 20 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас минимальная стоимость за стрижку пять тысяч рублей, - уточнил хозяин салона красоты. - Но, увы, многие селебрити любят халяву. Помню еще Пьеха в молодости ко мне приходила и никогда не платила! Всегда отвечала: «Какие деньги?» Да вообще про каких звезд вы говорите? Кто их назначил звездами?

- Ну, вот у Ольги Бузовой 14 млн. живых душ в Instagram, - включаюсь в диалог. - Получается, она - звезда!

- Смотрите: есть просто лохи, а есть глупые лохи, - переходит на повышенные тона Дормидошин. - Все эти инстаграмовские звезды – это лохи, а люди, которые на них подписываются, глупые лохи. Я помню, как Бузова еще работала официанткой в ресторане «Караван»!

Жена Наталья принялась успокаивать мужа, но не тут-то было, Юрий Михайлович разошелся не на шутку.

- Раньше у меня были девушки, которым я платил пять рублей за оральный секс, а сейчас я их встречаю на улицах, и они стали звездами. Смотрят на меня с такой ненавистью, будто я им не доплатил. Я знаю, откуда берутся эти звезды!

«В советском союзе выделяться было не сложно»

Дормидошин родился в Ленинграде в 1944 году. Модным он был столько, сколько помнит себя. У некоторых мужчин была фактура, красота, а Дормидошину, парнишке невысокого роста, приходилось выделяться, украшая себя. И у него получалось. В СССР это было настоящим вызовом, если не сказать больше - опасно.

- Я купил первый Levis в 62 году, это называлось фарцовкой, - вспоминает Юрий Михайлович. – Помню, сидел в библиотеке и учил финский язык: 30-40 слов было вполне достаточно для того, чтобы проворачивать успешные сделки. Мы выделялись! Но в то время выделяться было не сложно, фон был такой…

В 60-ых движение стиляг было в самом расцвете, и Юрий Михайлович, конечно, был одним из них. Модных ленинградцев не раз били, портили и отбирали вещи, но когда подворачивалась возможность купить что-то эдакое, этим непременно пользовались.

- Помню, пришла к нам в порт бельгийская эскадра, - продолжает Дормидошин. – Все моряки на ней были в красивых плащах. Мы выменяли всю их модную одежду на алкоголь. Потом нас ловили по всему Ленинграду и отбирали эти вещи, могли и избить, чтобы неповадно было. Мы постоянно были в определенном напряге, но мы нравились девушкам, а это было главное.

Со своей женой Натальей Юрий Михайлович познакомился на одном из модных показов 20 лет назад. Они с приятелем пришли туда под конец мероприятия, но произвели фурор. Дормидошин достал тогда сотовый телефон, который был далеко не у всех в стране, а дальше - только выбирай. Цель была одна - клеить «готовых» девушек. Сотовые телефоны тогда были большой редкостью, и Дормидошин ходил с бумажкой, предлагая, понравившимся ему женщинам записать туда свои номера телефонов.

- Он ходил с бумажкой и предлагал понравившимся женщинам записывать свои телефонные номера, подошел и ко мне - это была такая наглость! - вспоминает Наталья Дормидошина. - Но несмотря на то, что на листке было уже много номеров других девушек, я все равно почему-то записала и свой.

На следующий день Юрий Михайлович начал обзванивать новых подружек, и Наталья была первой, кто ответил на звонок. Будущие супруги встретились и больше никогда не расставались.

«Он встает ночью и начинает примерять одежду»

- Мне он очень понравился, - вспоминает Наталья Дормидошина. - У него был такой харизматичный образ дворянина начало двадцатого века: куртка, меховая шапочка-пилотка из норки, очки золотые антикварные круглые.

- Я занимался антиквариатом, но тогда нас называли спекулянтами, - объясняет Дормидошин. - Я никогда не нарушал закон. Просто родился 23 числа и, по мистическим цифрам, обречен на благосостояние.

Сейчас в гардеробе самой модной пары Петербурге 300 вешалок с одеждой. И главный модник в семье, как вы уже поняли, наверное, отнюдь не Наталья. Но чтобы не выходить за грани разумного, глава семейства придумал такое правило: превышать лимит свободных вешалок нельзя. А если появляются лишние вещи, то их Дормидошины просто раздают.

- Он может встать в 12 ночи и начать примерять одежду, составлять образы, - признается Наталья. – Иногда я смотрю на него и устаю так, будто это я это делаю. Ну, сколько можно!

- Для меня любимое занятие мерить одежду, - подтверждает Юрий Михайлович. - Я выбираю наряд с вечера, но утром все меняется. Я начинаю переодеваться, мы опаздываем, начинается хаос и паника.

- Потому что первый "лук" всегда самый удачный, я тебе всегда это говорю, - вздыхает супруга. – Лично у меня с этим проблем нет, я одеваюсь очень быстро.

- Это потому что я тебя одеваю, - возражает Дормидошин. – Понимаете, у нее нет выбора. Я обожаю выбирать для нее наряды и составлять ее образ. Моя жена красива, у нее хорошие параметры.

Юрий, впрочем, не отстает от жены. Несколько лет назад, чтобы выглядеть на 20 лет моложе, Дормидошин сделал несколько пластических операций.

Этих красавчиков может разлучить только красивая сумочка...Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мы чуть не развелись из-за шубы»

Скандалы у семейства бывают совсем не из-за типичных проблем. До развода супругов может довести только выбор одежды.

- Однажды мы были в магазине, я увидела самую отвратительную шубу в мире и решила ему показать, - поделилась Наталья. – Он же вдруг заявил: «О, мы ее покупаем!».

- Мы так ругались, что сбежались все продавцы, - продолжает Юрий Михайлович. - Они в панике спрашивали, что случилось, а я говорю: «Она не хочет покупать шубу». Они были в шоке: «А что, так бывает, чтобы женщина не хочет покупать шубу?» И я бы все равно купил эту шубу, но тут же какая толстая баба, увидев этот скандал, схватила ее и тут же пошла на кассу. Я хотел разводиться, так жить нельзя.

Второй раз на грани развода Дормидошины оказались, когда Наталья не захотела, чтобы муж купил ей серебристые ботфорты.

- Это были какие-то ужасные копыта, а он вцепился в них и ни в какую не хотел отпускать, - вспоминает Наталья.

- Да потому что я вижу этот образ, он мне нравится и почему я не могу это себе позволить на моей жене? - ругается Дормидошин.

«Я сноб, а не олигарх»

Наталье Дормидошиной завидует, пожалуй, добрая часть российских женщин, которым мужья дарят дежурные презенты только по особым случаям. Однако, рассказывая о том, что она за 20 лет устала от постоянных примерок и количества вещей в шкафу, женщина выглядит вполне убедительной. У каждой семьи свои причуды.

- Я не олигарх, я чистый сноб, - признается Юрий Михайлович. - Я заковал себя в эти оковы снобизма и живу в этих рамках. Я отрицаю все, что не пропускает мои эстетические рецепторы. Это смысл моей жизни и это каторга. Я раб красоты. И я в этой капсуле снобизма рядом со мной женщина, которая меня поняла.