2018-11-26T20:37:10+03:00
Звезды

Самый модный дед Петербурга Юрий Дормидошин: «Я раб красоты»

«Комсомолка» побывала в гостях у очень неординарной парочки, которые ссорятся только из-за нарядов
Людмила ИЛЬИНА
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Главный модник Петербурга - Юрий Дормидошен.Главный модник Петербурга - Юрий Дормидошен.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Юрий Дормидошин коренной петербуржец. Ему 74 года и самое любимое его занятие - примерять новый образ и наряжать свою красавицу жену Наталью, которой, к слову, 38 лет.

- Она же, как вешалка, что не одень на нее - все отлично сидит! - с восхищением говорит Юрий Михайлович и расплывается в улыбке.

Они встретили меня в своем салоне красоты в центре Петербурга. Он в модных нынче укороченных узких брюках и приталенном пиджаке. На нем - очки в дорогой оправе и крупная серьга в ухе. Какие там 74 года?! Больше 50 не дашь! Рядом с ним - статная блондинка в белой блузе и увесистой бижутерией - настоящая леди.

Об этом паре в этом году узнала вся страна, когда они приняли участие в тревел-шоу «Туристы» на СТС. Дормидошины представляли на проекте пару «снобов», которые разъезжали по разным странам и до последнего не знали, куда их поселят. «Комсомолка» встретилась с семьей богачей, чтобы расспросить их о самых невероятных историях, которые с ними приключились во время съемок.

- О! Это черное время моей жизни, - с юмором вспоминает об участие в «Туристах» Юрий Михайлович. – Я привык к лакшери-отдыху, а тут я был обречен и не знал, куда нас привозят и зачем! Мы даже жили в хостеле, можете себе представить?! Хочу забыть об этом, как о страшном сне!

Как я не уговаривала рассказать подробности этого «адского отдыха», Дормидошины категорически отказывались. Ведь проект все еще продолжается на СТС, а раскрывать все карты неинтересно. Поэтому следить за приключениями модной семейки из Петербурга можно по воскресеньям в 11 утра.

«Помню, как Бузова работала официанткой в ресторане «Караван»

Мы расположились в красивом кабинете Юрия Михайловича, антураж которого хотелось постоянно рассматривать. В комнате самого модного деда Петербурга настолько богато, что порой ощущаешь себя в Эрмитаже.

Жить в роскоши Дормидошин уже привык. Да и работает он в основном со звездами или весьма обеспеченными людьми.

Юрий и Наталья Дормидошины вместе уже 20 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юрий и Наталья Дормидошины вместе уже 20 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас минимальная стоимость за стрижку пять тысяч рублей, - уточнил хозяин салона красоты. - Но, увы, многие селебрити любят халяву. Помню еще Пьеха в молодости ко мне приходила и никогда не платила! Всегда отвечала: «Какие деньги?» Да вообще про каких звезд вы говорите? Кто их назначил звездами?

- Ну, вот у Ольги Бузовой 14 млн. живых душ в Instagram, - включаюсь в диалог. - Получается, она - звезда!

- Смотрите: есть просто лохи, а есть глупые лохи, - переходит на повышенные тона Дормидошин. - Все эти инстаграмовские звезды – это лохи, а люди, которые на них подписываются, глупые лохи. Я помню, как Бузова еще работала официанткой в ресторане «Караван»!

Жена Наталья принялась успокаивать мужа, но не тут-то было, Юрий Михайлович разошелся не на шутку.

- Раньше у меня были девушки, которым я платил пять рублей за оральный секс, а сейчас я их встречаю на улицах, и они стали звездами. Смотрят на меня с такой ненавистью, будто я им не доплатил. Я знаю, откуда берутся эти звезды!

«В советском союзе выделяться было не сложно»

Дормидошин родился в Ленинграде в 1944 году. Модным он был столько, сколько помнит себя. У некоторых мужчин была фактура, красота, а Дормидошину, парнишке невысокого роста, приходилось выделяться, украшая себя. И у него получалось. В СССР это было настоящим вызовом, если не сказать больше - опасно.

- Я купил первый Levis в 62 году, это называлось фарцовкой, - вспоминает Юрий Михайлович. – Помню, сидел в библиотеке и учил финский язык: 30-40 слов было вполне достаточно для того, чтобы проворачивать успешные сделки. Мы выделялись! Но в то время выделяться было не сложно, фон был такой…

В 60-ых движение стиляг было в самом расцвете, и Юрий Михайлович, конечно, был одним из них. Модных ленинградцев не раз били, портили и отбирали вещи, но когда подворачивалась возможность купить что-то эдакое, этим непременно пользовались.

- Помню, пришла к нам в порт бельгийская эскадра, - продолжает Дормидошин. – Все моряки на ней были в красивых плащах. Мы выменяли всю их модную одежду на алкоголь. Потом нас ловили по всему Ленинграду и отбирали эти вещи, могли и избить, чтобы неповадно было. Мы постоянно были в определенном напряге, но мы нравились девушкам, а это было главное.

Со своей женой Натальей Юрий Михайлович познакомился на одном из модных показов 20 лет назад. Они с приятелем пришли туда под конец мероприятия, но произвели фурор. Дормидошин достал тогда сотовый телефон, который был далеко не у всех в стране, а дальше - только выбирай. Цель была одна - клеить «готовых» девушек. Сотовые телефоны тогда были большой редкостью, и Дормидошин ходил с бумажкой, предлагая, понравившимся ему женщинам записать туда свои номера телефонов.

- Он ходил с бумажкой и предлагал понравившимся женщинам записывать свои телефонные номера, подошел и ко мне - это была такая наглость! - вспоминает Наталья Дормидошина. - Но несмотря на то, что на листке было уже много номеров других девушек, я все равно почему-то записала и свой.

На следующий день Юрий Михайлович начал обзванивать новых подружек, и Наталья была первой, кто ответил на звонок. Будущие супруги встретились и больше никогда не расставались.

«Он встает ночью и начинает примерять одежду»

- Мне он очень понравился, - вспоминает Наталья Дормидошина. - У него был такой харизматичный образ дворянина начало двадцатого века: куртка, меховая шапочка-пилотка из норки, очки золотые антикварные круглые.

- Я занимался антиквариатом, но тогда нас называли спекулянтами, - объясняет Дормидошин. - Я никогда не нарушал закон. Просто родился 23 числа и, по мистическим цифрам, обречен на благосостояние.

Сейчас в гардеробе самой модной пары Петербурге 300 вешалок с одеждой. И главный модник в семье, как вы уже поняли, наверное, отнюдь не Наталья. Но чтобы не выходить за грани разумного, глава семейства придумал такое правило: превышать лимит свободных вешалок нельзя. А если появляются лишние вещи, то их Дормидошины просто раздают.

- Он может встать в 12 ночи и начать примерять одежду, составлять образы, - признается Наталья. – Иногда я смотрю на него и устаю так, будто это я это делаю. Ну, сколько можно!

- Для меня любимое занятие мерить одежду, - подтверждает Юрий Михайлович. - Я выбираю наряд с вечера, но утром все меняется. Я начинаю переодеваться, мы опаздываем, начинается хаос и паника.

- Потому что первый "лук" всегда самый удачный, я тебе всегда это говорю, - вздыхает супруга. – Лично у меня с этим проблем нет, я одеваюсь очень быстро.

- Это потому что я тебя одеваю, - возражает Дормидошин. – Понимаете, у нее нет выбора. Я обожаю выбирать для нее наряды и составлять ее образ. Моя жена красива, у нее хорошие параметры.

Юрий, впрочем, не отстает от жены. Несколько лет назад, чтобы выглядеть на 20 лет моложе, Дормидошин сделал несколько пластических операций.

Этих красавчиков может разлучить только красивая сумочка... Фото: Артем КИЛЬКИН

Этих красавчиков может разлучить только красивая сумочка...Фото: Артем КИЛЬКИН

«Мы чуть не развелись из-за шубы»

Скандалы у семейства бывают совсем не из-за типичных проблем. До развода супругов может довести только выбор одежды.

- Однажды мы были в магазине, я увидела самую отвратительную шубу в мире и решила ему показать, - поделилась Наталья. – Он же вдруг заявил: «О, мы ее покупаем!».

- Мы так ругались, что сбежались все продавцы, - продолжает Юрий Михайлович. - Они в панике спрашивали, что случилось, а я говорю: «Она не хочет покупать шубу». Они были в шоке: «А что, так бывает, чтобы женщина не хочет покупать шубу?» И я бы все равно купил эту шубу, но тут же какая толстая баба, увидев этот скандал, схватила ее и тут же пошла на кассу. Я хотел разводиться, так жить нельзя.

Второй раз на грани развода Дормидошины оказались, когда Наталья не захотела, чтобы муж купил ей серебристые ботфорты.

- Это были какие-то ужасные копыта, а он вцепился в них и ни в какую не хотел отпускать, - вспоминает Наталья.

- Да потому что я вижу этот образ, он мне нравится и почему я не могу это себе позволить на моей жене? - ругается Дормидошин.

«Я сноб, а не олигарх»

Наталье Дормидошиной завидует, пожалуй, добрая часть российских женщин, которым мужья дарят дежурные презенты только по особым случаям. Однако, рассказывая о том, что она за 20 лет устала от постоянных примерок и количества вещей в шкафу, женщина выглядит вполне убедительной. У каждой семьи свои причуды.

- Я не олигарх, я чистый сноб, - признается Юрий Михайлович. - Я заковал себя в эти оковы снобизма и живу в этих рамках. Я отрицаю все, что не пропускает мои эстетические рецепторы. Это смысл моей жизни и это каторга. Я раб красоты. И я в этой капсуле снобизма рядом со мной женщина, которая меня поняла.

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