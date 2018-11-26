2018-11-26T15:30:18+03:00
Дом. Семья

«Он отдыхал»: спасатели рассказали о судьбе «вмерзшего» в озеро лебедя

С птицей оказалось все в порядке
Алла МЕХОНЦЕВА
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Лебедь, проснувшись, изрядно удивился незваным гостямЛебедь, проснувшись, изрядно удивился незваным гостямФото: Антон ПИКУС
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Лебедь, которого в это воскресенье пытались спасти в поселке Донцо в Ленобласти, от человеческой помощи отказался. Выяснилось, что благородное животное вовсе не вмерзло в поверхность водоема, а просто присело отдохнуть. Лебедь помощью спасателей был шокирован и поспешил как можно скорее убежать от народа.

Первые сообщения о птице, которой требуется помощь, появились днем 25 ноября. В соцсетях писали: лебедь находится на одном месте без движений. Шевелит хвостом и бьет крыльями, но не взлетает.

- Добираться до него самостоятельно опасно, - писали местные жители, - Лед не крепкий, а в 112 сказали, что они этим не занимаются.

К спасению подключили зоозащитников. Те, не долго думая, собрали оборудование и направились в Волосовский район, вызволять беднягу. Ближе к вечеру до места добрались. Лебедь, проснувшись, изрядно удивился незваным гостям. И на ночь глядя убежал.

- Лебедь-кликун жив, здоров и отлично летает, - отчитались зоозащитники из «Кошки-Спас». - Отдыхает он там, не примерз.

К счастью, для этого лебедя все завершилось благополучно. Но в Петербурге и Ленобласти случаи, когда спасателям приходится вызволять из замерзшего льда птиц, не редкость. Например, в прошлом сезоне из глыбы льда вырезали чайку.

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