Мокрый снег и около ноля: Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на предстоящие выходные

Извечная тема для каждого жителя Петербурга – это погода. Особенно актуальным вопрос становится перед выходными, когда горожане надеются на хороший прогноз от метеорологов. Что ждет петербуржцев в ближайшие два дня, корреспонденту «Комсомольской правды» рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Мы уже вошли в «зимний режим», поэтому положительных значений не будет. Правда сейчас на северо-запад идет атмосферный фронт, который, вместе с ветрами с залива поднимет температуру до одного-трех градусов тепла, - сообщил метеоролог.

Но, это лишь в пятницу, а уже днем субботы на градусниках покажется привычный ноль, который и будет держаться все выходные. Периодически температура будет падать до минус двух, но основную неприятность доставят осадки. В ночь с пятницы на субботу будет идти мелкий дождь с мокрым снегом, который 24 ноября возьмет небольшую передышку, а потом примется за старое с новыми силами.

- В воскресенье, 25 числа пройдет небольшой снегопад. Зато холодный и неприятный северо-западный ветер будет дуть все выходные, - сообщил Александр Колесов.

Такая же погода, с периодическими осадками и температурой от ноля до минус пяти градусов ждет петербуржцев и в предстоящую неделю. А вот настоящего снегопада мы пока не увидим. Остается лишь надеяться, что хотя бы Новый год Северная столица встретит под пушистым белым покрывалом.

- Должно же нам когда-то повезти, - считает синоптик.