Петербурженка сдает в аренду рыжего кота, изгоняющего злых духов

Очередное необычное предложение появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито» от петербуржцев. Местная жительница предлагает услугу для тех, кто верит в мистическое и потустороннее. И… сдает в аренду рыжего кота. Именно он, как уверяет автор объявления, способен изгнать злых духов. Особенно актуально это для тех, кто въезжает на новое место.

- Предлагаю в аренду для новоселов кота с очень чувствительным биополем. Отгоняет злых духов, привлекает удачу и благополучие, - говорится в объявлении.

Правда, как именно работает рыжий хвостатый в роли экзорциста, не ясно. Судя по всему, дело для него это весьма привычное и простое, ведь «берет» за работу он совсем не дорого.

- Вход рыжего чуда в квартиру в районе метро «Проспект Большевиков» - 200 рублей, - озвучена цена в объявлении.

Впрочем, работать кот может не только около этой станции петербургской подземки. Желающим изгнать злых духов в домах других районов, нужно договориться о доставке пушистого. Цена в этом случае будет обсуждаться.

Кстати, пользователь, который сдает в аренду кота-экзорциста, зарегистрирован на сайте объявлений с 2013 года. И среди других его предложений есть тоже довольно интересные. Например, купюра в 500 рублей со «скрытым числом дьявола». Так продавец назвал серийный номер 9990999. Приобрести эту купюру предлагается за 2 тысячи рулей.

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