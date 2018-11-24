2018-11-24T16:30:17+03:00
Общество

Артем Дзюба встал на коньки и примерил форму СКА

Фотографией в новом образе футболист поделился в Instagram
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Артем Дзюба красуется в полной хоккейной амуниции на новом фото в Instagram.Артем Дзюба красуется в полной хоккейной амуниции на новом фото в Instagram.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поменял футбольные бутсы на коньки. Фотографией в хоккейной форме СКА он поделился на своей странице в Instagram, чем немало удивил и повеселил своих подписчиков.

- Поменял вид спорта? – спрашивают футболиста в комментариях.

На фото Артем Дзюба красуется в полной хоккейной амуниции – не хватает только клюшки. Новый образ форварда оценили уже больше 50 тысяч человек.

artem.dzyubaartem.dzyuba
Осталось только потерять зубы
65334 отметок «Нравится»692 комментариевInstagram

Поклонницы в комментариях осыпают футболиста комплиментами: «Идеальный человек идеален во всем», «Не плохо смотришься». И отметили, что в форме Дзюба похож на хоккеиста Александра Овечкина.

- Осталось только потерять зубы, - подписал кадр сам футболист.

Скорее всего, встав на коньки и примерив хоккейную форму, футболист не только выразил любовь к СКА. Вероятно, форвард сине-бело-голубых принимал участие в съемке промо-ролика к хоккейным матчам на стадионе «Санкт-Петербург». Арена на Крестовском острове будет принимать 16 декабря хоккейный матч между сборными России и Финляндии. А 22 декабря в Петербурге состоится матч КХЛ между СКА и ЦСКА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артем Дзюба - Бог. Форварда сборной России захлестнуло цунами народной любви после ЧМ

Корреспондент "КП" анализирует причины громкого успеха футболиста у публики (подробнее)

Бамос! Артем «бог футбола» Дзюба празднует юбилей

Бомбардиру «Зенита» и сборной России 22 августа исполнилось 30 лет (подробнее)

«Угнала тебя, угнала»: Жена футболиста Александра Кокорина рассказала, кто увел ее мужа

Дарья Валитова сделала чистосердечное признание в Instagram (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону доставили спецбортом МЧС в Петербург
Петербург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха матерей
Больше 300 домов в Петербурге остались без отопления
В Петербурге лепнину на фасаде дома «восстановили» монтажной пеной
В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста
Беглов посетил достраеваемую в Приморском районе школу
В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою
Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников
Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет
Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»
МЧС предупреждает о дожде и мокром снеге ночью и в субботу 24 ноября
На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет турнир по смешанным единоборствам
Михаил Боярский рассказал, как впервые ударил женщину
"Консул" несуществующего государства фиктивно поставил на учет иностранцев в Петербурге
В Колпино мужчина напал на полицейских
У Казанского собора в Петербурге заработала платная стоянка
В Петербурге поймали закладчика наркотиков
Ремонт путей меняет трассу трамвая №30 в Петербурге
В Петербурге поймали хулигана, закрасившего блокадную надпись на Невском проспекте
Прокуратура проверяет информацию об отравлении воспитанников частного детского сада в Петербурге
Житель Кингисеппа увидел в гостях бывшую жену и забил ее насмерть
Ночью в центре Кронштадта прорвало трубу с горячей водой