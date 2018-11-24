Артем Дзюба встал на коньки и примерил форму СКА

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поменял футбольные бутсы на коньки. Фотографией в хоккейной форме СКА он поделился на своей странице в Instagram, чем немало удивил и повеселил своих подписчиков.

- Поменял вид спорта? – спрашивают футболиста в комментариях.

На фото Артем Дзюба красуется в полной хоккейной амуниции – не хватает только клюшки. Новый образ форварда оценили уже больше 50 тысяч человек.

artem.dzyuba Осталось только потерять зубы

Поклонницы в комментариях осыпают футболиста комплиментами: «Идеальный человек идеален во всем», «Не плохо смотришься». И отметили, что в форме Дзюба похож на хоккеиста Александра Овечкина.

- Осталось только потерять зубы, - подписал кадр сам футболист.

Скорее всего, встав на коньки и примерив хоккейную форму, футболист не только выразил любовь к СКА. Вероятно, форвард сине-бело-голубых принимал участие в съемке промо-ролика к хоккейным матчам на стадионе «Санкт-Петербург». Арена на Крестовском острове будет принимать 16 декабря хоккейный матч между сборными России и Финляндии. А 22 декабря в Петербурге состоится матч КХЛ между СКА и ЦСКА.

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