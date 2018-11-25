В Петербурге экстремала,который прошел по стропе над каналом Грибоедова, отправили в полицию

Канатоходцы Петербурга вновь удивили гостей и жителей города на Неве. Вечером 24 ноября они устроили проход по стропе прямо в центре, у Казанского собора. На выступление пришли посмотреть десятки человек.

На кадрах видеоролика запечатлены самые интересные моменты. Стропа натянута на канале Грибоедова – канатоходец сначала сидя медленно движется по тросу со стороны метро «Невский проспект», а затем, на середине канала, поднимается на ноги. Балансируя он проходит до противоположного берега. На экстремале не видно снаряжения и кажется, что он вот-вот рухнет в воду. Но все заканчивается благополучно.

Канатоходец был не один, а вместе с товарищем. Это те самые ребята, что в сентябре покоряли многоэтажки на улице Ворошилова, а в середине ноября сделали головокружительные кадры на фоне луны. Тогда один из участников компании, экстремал Александр Грибанов рассказывал «КП-Петербург», что происходящее для него, в первую очередь, способ поддерживать свои навыки. Работает канатоходец промышленным альпинистом (проводит различные работы на высоте), а в свободное время увлекается хайлайном – хождением на высоте по натянутой стропе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/679317" frameborder="0"></iframe> Канатоходец покорил канал Грибоедова.Стропа натянута на канале Грибоедова – канатоходец сначала сидя медленно движется по тросу со стороны метро «Невский проспект», а затем, на середине канала, поднимается на ноги.

Как и в прошлые разы выступление канатоходцев закончилось приездом полиции. Несколько часов парни провели в отделении.