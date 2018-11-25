Лепнину петербургского дома, где жил Толстой, отреставрировали монтажной пеной

Петербургские рабочие настолько креативны, что начали украшать дома строительной пеной. Например, дом 1/3 на Малом проспекте Петроградской стороны получил сполна от горе-работников. Они сделали имитацию лепнины из пены. Получилось похоже.

На своеобразную реставрацию с помощью монтажной пены и цемента обратили внимание местные жители. И поделились в соцсети историей, свидетелями которой стали.

Здание, которому «дорисовали» нужные элементы, историческое. Его возвели в начале ХХ века, а еще в нем некогда жил и работал классик Алексей Толстой. Здесь он написал «Гиперболоид инженера Гарина», закончил работу над «Аэлитой» и начал вторую книгу романа «Хождение по мукам». Однако прошлое дома не спасло его от действий простых рабочих. Еще в апреле с дома сбили лепнину, а в ноябре решили ситуацию исправить с помощью штукатурки и монтажной пены

- Либо я что-то не знаю, либо не понимаю, либо этому просто нет логического объяснения, - написал в соцсети очевидец своеобразных работ со старинным зданием.

Пользователь отмечает: он будет писать жалобу на строительные работы. Однако еще 15 ноября местные жители говорили чиновникам об отвалившейся лепнине. Было ли решение залепить недостатки монтажной пеной следствием жалобы – неясно.

В Фонде капитального ремонта «КП-Петербург» рассказали: к ремонту этого дома отношения не имеют. И тем более не занимаются подобным ремонтом фасадов.

- Также фасада данного здания нет в программе организации на текущий год, - рассказали в Фонде.

Получить комментарии у управляющей компании, которой подведомственен дом, не удалось.