Звезды балета петербургских театров выступят на сцене Словенского Национального театра Марибора

30 ноября на сцене Словенского Национального театра Марибора состоится грандиозный гала-концерт звезд балета петербургских театров. Этот праздник хореографического искусства станет завершающим аккордом Дней культуры Северной столицы в Словении, организованных Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга совместно с Обществом дружбы «Словения – Россия».

Дни культуры Санкт-Петербурга в Словении открылись 27 июля аншлаговым гала-концертом петербургских звезд мировой оперной сцены в знаменитом зале Галлус Цанкарьева дома в Любляне. В исполнении Оксаны Шиловой, Екатерины Сергеевой, Романа Бурденко и Сергея Скороходова прозвучали арии из опер и оперетт Глинки, Чайковского, Верди, Бизе, Пуччини, Штрауса, Легара и др.

Символично, что именно в год 100-летия окончания Первой мировой войны музыкальный подарок, инициированный Правительством Санкт-Петербурга и Комитетом по культуре Санкт-Петербурга, явился прологом к ставшим уже традиционными мемориальным встречам у Русской часовни на перевале Вршич.

28 июля у всемирно известного мемориала, возведенного в память о погибших в 1915 году русских военнопленных, перед тысячной аудиторией выступил Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова.

В последний день осени, 30 ноября, эстафету мира и культурную миссию Санкт-Петербурга примет город-побратим Марибор: здесь пройдет грандиозный гала с участием ведущих артистов балета театров Северной столицы.

На сцену Словенского Национального театра Марибора выйдут блистательные танцовщики: Олеся Новикова и Леонид Сарафанов, Ирина Перрен и Марат Шемиунов, Игорь Колб, Юрий Смекалов, Сабина Яппарова, Джулиан Маккей, Эрнест Латыпов и Денис Матвиенко.

В программе, созданной специально для гала-концерта, будут представлены лучшие образцы классического балета, позволяющие оценить высочайший уровень исполнительского мастерства петербургских танцовщиков. Зрители увидят ставшие уже каноническим отрывки из балетов «Талисман», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Пламя Парижа».

Наряду с классическим номерами будут представлены работы современных хореографов, вызывающие неизменный интерес, как у любителей, так и у профессионалов.

Зрителей ждет мировая премьера балетного номера хореографа-постановщика Юрия Смекалова «Хроники заводной птицы». В основу сюжетной линии лег одноименный роман Харуки Мураками, который сочетает мудрость японской философии и особую манеру повествования, ассоциируя заводную птицу с силой судьбы, что руководит человеческой жизнью.

Во время визита в страну восходящего солнца огромное впечатление на Юрия произвел театр Кабуки. Изначально номер создавался для японской исполнительницы Мэй Нагахиси, и, конечно, он пронизан атмосферой, пластикой и историей этого уникального искусства.

Несомненным украшением программы станет и хореография мэтра балетной труппы театра Марибора Эдварда Клюга: зрители увидят миниатюру «ШШШ» на музыку Шопена и дуэт из балета «Пер Гюнт» на музыку Грига. В 2016 году в рамках гастрольной программы Dance Open «Пер Гюнт» приезжал в Петербург, и тогда зал стоя аплодировал и хореографу, и труппе, и исполнителю главной роли – премьеру Мариинского театра Денису Матвиенко.

Гала-концерт пройдет в двух отделениях, начало – в 19:30.