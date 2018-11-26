ОНФ в Санкт-Петербурге объявил о начале детского конкурса «Рисунки Победы»

С 15 ноября 2018 года начался прием заявок для участие в детском патриотическом конкурсе рисунка «Рисунки Победы. Малая дорога жизни». Организаторы мероприятия - Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге, редакции газеты «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге и Фонд «Созидающий мир» приурочили данное мероприятие ко дню 75-летия снятии блокады Ленинграда.

Конкурс проводится в рамках работы тематической площадки «Культура» по материалам исторического расследования журналиста «Комсомольской правды» Анатолия Аграфенина. На протяжении двух лет Анатолий Аграфенин тщательно собирал информацию и готовил публикации о неизвестных страницах блокады Ленинграда. Именно эти материалы и легли в основу книг автора «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: Путь на острова».

- У нашего города богатая военная история: 900 страшных дней и ночей пережил Ленинград во время блокады фашистскими войсками, - напомнил эксперт Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге, модератор тематической площадки «Культура» Олег Виловатых. - Но несмотря на голод, холод, обстрелы и бомбардировки город не сдался, выстоял. Об этих героических днях нельзя забывать. Основная цель нашего конкурса «Рисунки Победы» не только поддержать творческое самовыражение детей, но и помочь им познакомиться с малоизвестными фактами из жизни блокадного города.

Как принять участие в конкурсе

Конкурс проходит с 15 ноября 2018 года по 20 января 2019 года. Работы принимаются в трех номинациях: видеоролик, плакат и рисунок.

Для создания работ ребятам предлагается несколько тем: 1941 на подступах к Ленинграду, битва за острова, Кронштадт, Ораниенбаумский плацдарм, герои Блокады, «Январский гром», дети на войне, салют Победы. К участию в конкурсе допускаются участники в возрасте от 6 до 22 лет.

Узнать подробную информацию, а также подать заявку на участие можно на сайте