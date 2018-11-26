Крупный пожар на Большом Проспекте: Горит старинное здание, эвакуированы десятки людей

Спасатели Петербурга тушат крупный пожар на Петроградской стороне. Огонь объял строение на Большом проспекте, 59. Здание - бывший доходный дом Марии Ставровской, построенное в 1907 году, сейчас находятся спортивный магазин и офисные помещения. Как рассказывают очевидцы, дым повалил со второго этажа, где расположились несколько коммерческих фирм.

- Как-то подозрительно быстро разгорелось в 14:45 искал место для парковки - на Бармалеева даже дыма не было. Через 20 минут дымовая завеса по всему Большому проспекту, - поделился Николай Карпинский.

Клубы дыма с Петроградки видно за несколько километров. Фото: vk.com/spb_today

Настя Дмитриева стала одной из первых, кто заметил начавшийся пожар. Девушка работает в доме напротив.

- Вроде все живы, горят на втором этаже офисы. Последнего мужчину по пожарной лестнице эвакуировали. Зрелище, конечно, жуткое, - рассказывает Настя Дмитриева.

Спасатели Петербурга тушат крупный пожар на Петроградской стороне.Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас на месте работают несколько расчетов спасателей. Как сообщает корреспондент "Комсомольской правды" с места событий, пожарные перекрыли улицу от Каменноостровского проспекта до Тучкова моста.

- Первый и второй этаж выгорел полностью. Дыма мало, но пожарные продолжают проливать здание. Движение перекрыто от Большого проспекта 57/1. Люди идут в обход здания. На месте несколько машин спецтехники, реанимация, скорая.

Спасатели вывели из полыхающего здания около 20 человек.

- Огонь мощный был. Человек сначала выпрыгнуть из окна хотел. Мы подбежали к нему, хотели помочь. Но приехали спасатели, поставили лестницу и он выбрался, - поделился с "Комсомольской правдой" очевидец Сардор.

Как рассказали в региональном отделении МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 15:05. Уже через 10 минут машины спецслужб были на месте. Причину ЧП сейчас выясняют эксперты.

- Она может быть любой, вплоть до поджога, - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка. - Один постаравший, надышался угарным газом. Работаем по первому номеру. Ведется проливка, разборка, на месте работают дознаватели.

По уточненной информации, очаг возгорания расположился на втором этаже. Однако информации о том, какая из фирм стала виновником пожарища, пока нет.