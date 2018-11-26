В пожаре в старинном доме на Большом Проспекте пострадал один человек

Почти 140 спасателей и 32 единицы спецтехники боролись с крупным пожаром, вспыхнувшим на Петроградской стороне днем 26 ноября. Огонь объял здание на Большом проспекте, 59. Оно было построено в 1907 году архитектором Бургазлиевым и принадлежало Марии Ставровской, племяннице писателя Федора Достоевского. Сейчас дом нежилой: в нем находятся несколько бутиков одежды и офисные помещения.

Пожар на Петроградке: сильно горит дом по Большому Проспекту 59.

ЕДВА НЕ ВЫПРЫГНУЛ ИЗ ОКНА

ЧП произошло около трех часов дня. Как рассказали очевидцы, сначала из окон второго этажа повалил дым. Спустя пару минут оттуда показались языки пламени. Огонь стремительно распространился по зданию, а ближайшие улицы заволокло черным смогом.

Фото: группа ДТП и ЧП.

- Как-то подозрительно быстро разгорелось в 14:45 искал место для парковки - на Бармалеева даже дыма не было. Через 20 минут дымовая завеса по всему Большому проспекту, - поделились очевидцы.

Сардор стал одним из первых, кто заметил начавшийся пожар. Мужчина работает в ресторане напротив. Он выбежал на улицу еще до того, как приехали спасатели.

- Огонь мощный был, дым валил. Человек сначала выпрыгнуть из окна хотел. Мы подбежали к нему, хотели помочь. Но приехали пожарные, поставили лестницу и он выбрался, - поделился с «Комсомольской правдой» мужчина.

На месте ЧП работали 140 спасателей.Фото: Олег ЗОЛОТО

ОДИН ПОСТРАДАВШИЙ

Как рассказали в региональном отделении МЧС, из полыхающего здания эвакуировались 16 человек. Еще троих спасли пожарные. К счастью, обошлось без погибших. Пострадал один из покупателей, который наглотался дыма. Его госпитализировали на скорой в НИИ им. Джанелидзе.

- Сообщение о пожаре поступило в 15.05 на пульт дежурного, - сообщил «КП» начальник ГУ МЧС России по Петербургу Алексей Аникин. - Первые подразделения прибыли на место происшествия в течение 10-ти минут. На первом этаже здания расположены магазины и салоны, второй и третий этажи – административные. Площадь горения – 400 квадратных метров.

Дым окутал ближайшие улицы. Фотография сделана около станции метро "Петроградская". Фото: соцстеи.

Вслед за пожарными на место ЧП приехали дознаватели и эксперты. Они выяснили, что очаг возгорания находился на втором этаже. В ближайшие дни им предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.

- Прежде чем говорить о причинах, нужно завершить пожаротушение. Испытательная пожарная лаборатория использует тепловизоры, чтобы целостность конструкций. По вредварительной информации, пострадал только один этаж - второй, - рассказал Алексей Аникин, который прибыл на место происшествия.

На пожаре на Петроградке 26 ноября есть один пострадавший.

Также он уточнил, что в районе пожара работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты ведомства каждые 15 – 20 минут проводили все необходимые замеры воздуха. Они следили, чтобы содержание опасных веществ в воздухе оставалось в норме.