Рита Dakoта даст первый акустический концерт в Петербурге 30 ноября

Первые сольные концерты певицы с полным аншлагом прошли летом в двух столицах, билеты на осенний концерт в Москве были полностью раскуплены за два часа со старта продаж. А теперь певица объявляет камерный акустический концерт в Петербурге.

Бывшая участница «Фабрики звезд», топовый сонграйтер, чьи песни поет половина российского шоу-бизнеса, от Ёлки до Лободы, наконец, сама ворвалась в чарты iTunes с хитом «Полчеловека» в прошлом году, все последующие синглы повторяли успех дебютного. Миллионы поклонников в социальных сетях, небывалые просмотры и рекордные количества репостов клипа и ошеломительный успех первых сольников, которые прошли этим летом на крышах в рамках Roof Music Fest! Этой осенью певица хочет встретиться со своими поклонниками в камерной атмосфере и исполнить знакомые всем хиты в акустическом звучании!

На этом концерте каждый сможет спеть хором с единомышленниками свои любимые песни и ощутить причастность к чему-то важному! Количество билетов ограничено.