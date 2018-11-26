2018-11-26T20:49:08+03:00
Происшествия

Петербуржец из-за ревности пытался взорвать своего друга-бизнесмена

Коммерсант закрутил роман с его бывшей женой
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина носил футболку - лучший папаМужчина носил футболку - лучший папаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Ленобласти в деревне Сяськелево в выходные силовики провели настоящую операцию по разминированию дома местного 34-летнего бизнесмена Александра. Коттедж коммерсанта мог взлететь на воздух из-за того, что он закрутил роман с бывшей женой своего друга.

40-летний Алексей развелся со своей супругой Викторией еще восемь лет назад. Узнав, что жена беременна, благоверный испугался ответственности и тут же потащил жену в ЗАГС, где подал заявление о расторжении брака еще до появления малыша на свет. Правда, позже Саша осознал свою ошибку, и попытался вернуть возлюбленную.

- Леша работал в метро, - рассказывает подруга Виктории Елена. – Вика была паспортисткой в военной части. Он сам ее принудил развестись. Поэтому сына она рожала уже одна.

Бывший муж приревновал экс-супругу к другу Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывший муж приревновал экс-супругу к другуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

После того, как малыш появился на свет, Алексей пытался реабилитироваться. Горе-отец ходил в школу вместе с ребенком, читал паблики о семейной жизни и фотографировался с сыном в футболке с надписью «Лучший папа». При этом мужчина активно пытался вернуть свою экс-супругу. Но у Виктории завязались новые отношения. Как раз с Александром. А ведь он и Алексей когда-то жили в одном дворе, были приятелями с детства.

- Вика вместе с сыном в последнее время жили уже с Александром, - говорит Елена. – Леше это очень не нравилось. Естественно, мужское эго было сильно задето. Поэтому, наверное, Леша хотел отомстить Саше.

Свой план мести работник метро продумал до мелочей. Он сказал бизнесмену, что хочет приходить к сыну, и под этим предлогом попросил у коммерсанта ключи от дома. Когда Вика с ребенком уехали в отпуск, Алексей повредил шланги газовых баллонов в коттедже и соорудил самодельный фитиль.

- Мужчина привязал к ручке входной двери веревку, второй конец которой был прикреплен к самовоспламеняющемуся фаеру, - рассказывают силовики. – Поэтому, если бы кто-то открыл дверь, фаер бы загорелся и дом взорвался.

Правда, коммерсанту повезло. Когда он вернулся домой и начал открывать дверь, то заметил веревку. Александр вызвал полицию. Ревнивца уже задержали силовики. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Следственного управления СК по Ленобласти:

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По версии следствия, 40-летний мужчина проник в частный дом в деревне Сяськелово, устроил утечку газа и установил около двери воспламеняющиеся приборы. Подозреваемый не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно решению суда, мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.

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