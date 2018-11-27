2018-11-27T19:23:52+03:00
Общество

«Газпром теплоэнерго Вологда» вернет долги управляющих компаний-банкротов

Коммунальщики задолжали поставщику энергии более полумиллиарда рублей
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В «Газпром теплоэнерго Вологда» пояснили: главными должниками стали управляющие компании-банкроты, появившиеся в 2014-2015 годах.В «Газпром теплоэнерго Вологда» пояснили: главными должниками стали управляющие компании-банкроты, появившиеся в 2014-2015 годах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Компания «Газпром теплоэнерго Вологда» подала в Арбитражный суд сразу несколько исков в отношении руководителей управляющих компаний-банкротов. Пойти на крайние меры энергетиков вынудили огромные долги этих компаний, которые превысили 543 миллиона рублей.

ОФОРМЛЯЛИ БАНКРОТСТВО

Как рассказывают в «Газпром теплоэнерго Вологда», главными должниками стали управляющие компании-банкроты, появившиеся в 2014-2015 годах. На их долю приходится долг 543 миллиона рублей. Недобросовестные коммунальщики собирали плату за теплоснабжение с населения, однако деньги до поставщика энергии не доходили.

- Зачастую недобросовестные управляющие организации переводили дома в новые управляющие компании. Тем временем старые должники оказывались неспособны рассчитаться с накопленными перед ресурсоснабжающими организациями долгами. Взыскать средства с таких предприятий очень сложно.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Осенью 2018 года поставщик энергии «Газпром теплоэнерго Вологда» устал мириться с неплательщиками. Ресурсоснабжающая организация решила привлечь должников к субсидиарной ответственности и доказать, что руководители и учредители управляющих компаний исполняли свои обязательства ненадлежащим образом. Энергопоставщик подал в Арбитражный суд Вологодской области иски в отношении руководителей управляющих компаний группы «Комфорт» на сумму 239,01 миллиона рублей, группы «Металлург» - на 403 миллиона рублей и группы «Олимп» - на 24 миллиона рублей.

Судебная активность «Газпром теплоэнерго Вологда» уже принесла первые плоды. 13 сентября суд обязал руководителя ООО «ЖЭУ-2 «Комфорт» Евгения Киселева возместить поставщику тепла задолженность в размере 27,3 миллиона рублей. После этого к субсидиарной ответственности привлекли еще двоих бизнесменов: руководителей ООО «Комфорт» Михаила Рыжкова и Евгения Киселева обязали выплатить 8,4 миллиона рублей. Однако это еще не все.

Также 30 октября Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил заявление ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» и привлек Евгения Киселева к ответственности в рамках дела о несостоятельности ООО «ЖЭУ-5 «Комфорт» и «ЖЭУ-7 «Комфорт» на сумму 44,6 миллиона рублей и 64,1 миллиона рублей соответственно.

Сейчас суд рассматривает еще несколько исков в отношении руководителей управляющих компаний, входящих в группу «Комфорт»: ООО «ЖЭУ-1 «Комфорт», ООО «ЖЭУ-3 «Комфорт», ООО «ЖЭУ-6 «Комфорт».

СПРАВКА

Субсидиарная ответственность - это дополнительный правовой механизм, направленный на усиление защиты прав кредиторов. Он позволяет привлечь к ответственности третье лицо, принимавшее или оказывавшее влияние на выполнение обязательств должника (банкрота), в соответствии с признаками, определяемыми Законом о несостоятельности (банкротстве), при несостоятельности основного должника. В соответствии с п. 1.2 ст. 61.14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на подачу заявления в суд о привлечении к субсидиарной ответственности обладают все конкурсные кредиторы.

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