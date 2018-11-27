Главный синоптик Петербурга: На Неве лед, температура в норме

Отвыкшие от морозов петербуржцы кутаются в шарфы, натягивают на уши теплые шапки и с нетерпением ожидают настоящую зиму, чтобы встретить Новый год как положено – со снегом. А между тем, с интересом слушают метеорологов, всем ведь интересно, где на Неве появился лед и что будет с погодой в ближайшее время.

- Вчера, 26 ноября, температура воздуха в Санкт-Петербурге впервые приблизилась к своей климатической норме, - написал в соцсетях главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На минус за окном сразу же отреагировала и Нева. Первый лед был замечен внимательными горожанами у Новой Голландии. Впрочем, появился он на 25 дней позже, чем год назад. Однако учитывая температурные рекорды прошедшего лета, удивляться этому не стоит.

Но, с другой стороны, в 2017 году быстро наступившая зима также резко «отыграла назад» и лед растаял, оставив петербуржцев без традиционной картинки на Неве.

- А в этом году может и постоять. Шансы на снежный Новый год тоже есть. Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется, - обнадежил горожан метеоролог.