2018-11-27T10:20:33+03:00
Общество

Главный синоптик Петербурга: На Неве лед, температура в норме

Александр Колесов рассказал, о том, что будет с погодой в ближайшее время
Петр КИБЕР
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Главный синоптик Петербурга: На Неве лед, температура в норме. Фото: www.facebook.com/kammeteoГлавный синоптик Петербурга: На Неве лед, температура в норме. Фото: www.facebook.com/kammeteo
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Отвыкшие от морозов петербуржцы кутаются в шарфы, натягивают на уши теплые шапки и с нетерпением ожидают настоящую зиму, чтобы встретить Новый год как положено – со снегом. А между тем, с интересом слушают метеорологов, всем ведь интересно, где на Неве появился лед и что будет с погодой в ближайшее время.

- Вчера, 26 ноября, температура воздуха в Санкт-Петербурге впервые приблизилась к своей климатической норме, - написал в соцсетях главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

На минус за окном сразу же отреагировала и Нева. Первый лед был замечен внимательными горожанами у Новой Голландии. Впрочем, появился он на 25 дней позже, чем год назад. Однако учитывая температурные рекорды прошедшего лета, удивляться этому не стоит.

Но, с другой стороны, в 2017 году быстро наступившая зима также резко «отыграла назад» и лед растаял, оставив петербуржцев без традиционной картинки на Неве.

- А в этом году может и постоять. Шансы на снежный Новый год тоже есть. Если, конечно, в атмосфере все опять не перевернется, - обнадежил горожан метеоролог.

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