В Петербурге всего за час продали квартиру Максима Горького

В мгновение ока, а точнее в течение часа, одним из петербургских агентств по недвижимости была продана квартира, в которой когда-то жил известный советский писатель Максим Горький. За просторную «евродвушку» на Кронверкском проспекте Северной столицы продавцы просили 11,5 миллионов рублей. О том, что недвижимость успешно реализована, корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили и сами риэлторы.

- Я давал прогноз, что уйдет максимум за сутки, но покупатель нашелся гораздо быстрее, - рассказал руководитель агентства по недвижимости Руслан Соешев.

Комментариев по цене и личности приобретателя, что естественно, никто не дает. Также пока не разглашается цель покупки недвижимости.

- Я знаю, для чего купили квартиру Максима Горького, но пока идет сделка – две недели, ничего рассказывать не могу, - сообщил риэлтор.

Надо сказать, что после известий о грядущих торгах петербургские депутаты предложили выкупить недвижимость и сделать в доме музей писателя, однако никто из администрации Петербурга, по официальным данным, к продавцам не обращался.

Напомним, что в квартиру на Кронверкском 23 Максим Горький въехал в 1914 году по возвращению из заграницы. Позднее в 11 комнатах сделали коммуналку, а уже современные хозяева превратили жилье в три полноценные квартиры. На продажу была выставлена именно та, в которой когда-то и обитал великий советский писатель.