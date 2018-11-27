2018-11-27T13:07:09+03:00
Общество

В Петербурге всего за час продали квартиру Максима Горького

За «евродвушку» площадью 52 квадратных метра в Петроградском районе просили 11,5 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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В Петербурге всего за час продали квартиру Максима Горького. Фото: Агентство недвижимости MegaagentВ Петербурге всего за час продали квартиру Максима Горького. Фото: Агентство недвижимости Megaagent
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В мгновение ока, а точнее в течение часа, одним из петербургских агентств по недвижимости была продана квартира, в которой когда-то жил известный советский писатель Максим Горький. За просторную «евродвушку» на Кронверкском проспекте Северной столицы продавцы просили 11,5 миллионов рублей. О том, что недвижимость успешно реализована, корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили и сами риэлторы.

- Я давал прогноз, что уйдет максимум за сутки, но покупатель нашелся гораздо быстрее, - рассказал руководитель агентства по недвижимости Руслан Соешев.

Комментариев по цене и личности приобретателя, что естественно, никто не дает. Также пока не разглашается цель покупки недвижимости.

- Я знаю, для чего купили квартиру Максима Горького, но пока идет сделка – две недели, ничего рассказывать не могу, - сообщил риэлтор.

Надо сказать, что после известий о грядущих торгах петербургские депутаты предложили выкупить недвижимость и сделать в доме музей писателя, однако никто из администрации Петербурга, по официальным данным, к продавцам не обращался.

Напомним, что в квартиру на Кронверкском 23 Максим Горький въехал в 1914 году по возвращению из заграницы. Позднее в 11 комнатах сделали коммуналку, а уже современные хозяева превратили жилье в три полноценные квартиры. На продажу была выставлена именно та, в которой когда-то и обитал великий советский писатель.

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