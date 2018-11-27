2018-11-27T13:22:03+03:00
Дом. Семья

Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Наши интересные томаты
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Томат Сахарные пальчики.Томат Сахарные пальчики.
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Томат – плод, довольно простой и неприхотливый в выращивании, поэтому популярен у огородников-любителей во всем мире. Несколько кустов этого растения способны обеспечить вас ароматными свежими томатами с лета до начала осени. Сложно представить, что когда-то люди считали это чудо овощ ядовитым и боялись употреблять их в пищу.

Крошечные сорта томатов - оригинальные, полезные, они станут хорошим компонентом ежедневного меню детей и взрослых. Содержащийся в черри калий полезен для сердца и выводит из организма лишнюю жидкость. Железо в помидорах необходимо при анемии. А магний прекрасно адаптирует организм к осенним холодам. Кости укрепляет кальций, а улучшает обменные процессы фосфор, присутствующие в этих маленьких овощах.

Очень интересный новый сорт томата представляет ТМ «Элитагро» - Сахарные пальчики. Они имеют интересную форму, помидорки вытянуты в длину и не очень широкие. Особенность этого вида в способности давать плоды длительное время.

Томат Сахарные пальчики – Раннеспелый сорт. Период от всходов до начала плодоношения 80-87 дней. Растение штамбовое не требует подвязки и пасынкования. Плоды удлиненно-овальные, красные, гладкие, массой 80-85 г, мясистые, очень сладкие. Прекрасно подходят для консервирования и засолки. Прекрасно дозревают при сборе зелеными.

Отдел продаж (г. Москва): +7(495) 401-96-10, +7(499) 165-30-80 www.elitagro.ru

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