2018-11-27T13:53:35+03:00
Звезды

Дочь Бориса Гребенщикова поздравила отца ретро-снимком

Алиса показала, как БГ выглядел в 40 лет
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Борис Гребенщиков отмечает 27 ноября 65-летие.Борис Гребенщиков отмечает 27 ноября 65-летие.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 ноября, легендарному рок-музыканту Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет. Основатель группы «Аквариум» с самого утра принимает поздравления. Одним из первых БГ поздравил президент России Владимир Путин. Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Борис Борисович, поздравляю Вас с 65-летием. Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников, как в нашей стране, так и за её пределами.

Но самое трогательное поздравление Борис Гребенщиков получил от своей единственной дочери. 40-летняя Алиса Гребенщикова выложила редкое фото с отцом и рассказала, почему не любит говорить о семье.

- Нашла картинку, где папе столько же лет, сколько сейчас мне, - написала она. - Нашла картинку, где папе столько же лет, сколько сейчас мне.И вот скажу одну вещь и, надеюсь, закрою тему. Я не пишу про папу в соцсетях, не люблю говорить в интервью, потому что это личное. Я хочу оставить какие-то части своей жизни закрытыми. Так же, как и никогда не обсуждаю свои отношения с мужчинами. Так и папа - это мое личное.

alicegworldalicegworld
За днём матери у меня сразу же следует день отца
2374 отметок «Нравится»53 комментариевInstagram

«КП» - Петербург» присоединяется к поздравлениям и желает Борису Борисовичу вдохновения и крепкого здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актриса Алиса Гребенщикова: «Сын уже слушает «Аквариум»

Дочь Бориса Гребенщикова рассказала о том, как воспитывает ребенка и о проведенном лете в Петербурге (подробности)

Алиса Гребенщикова: «Важно, чтобы папа был хорошим дедушкой!»

В день рождения легендарного отца актриса впервые рассказала о своем отношении к нему (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Над Петербургом пролетел вертолет с истребителем Су-27, висящем на тросе
С 9 декабря «Ласточки» начнут ходить из Петербурга до Тосно
Власти Петербурга готовы объявить конкурс на памятник Даниилу Гранину
На перекрестке проспектов Ветеранов и Жукова прорвало трубу с кипятком
В НИИ Джанелидзе умер мужчина, который пришел туда с сильным обморожением
Пожарные на четырех машинах приехали в петербургский музей Достоевского
Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал
В Митрополичьем саду Александро-Невской лавры после реконструкции включили фонари
Беглов дал льготы социально значимому бизнесу
На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона
Прогноз погоды на 27 ноября в Санкт-Петербурге: Стабильный «минус» и снег
Петербургские защитники уберегли парк Интернационалистов от строительства океанариума
В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы
В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка