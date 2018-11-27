Дочь Бориса Гребенщикова поздравила отца ретро-снимком

Сегодня, 27 ноября, легендарному рок-музыканту Борису Гребенщикову исполнилось 65 лет. Основатель группы «Аквариум» с самого утра принимает поздравления. Одним из первых БГ поздравил президент России Владимир Путин. Телеграмма от имени главы государства опубликована на сайте Кремля.

Уважаемый Борис Борисович, поздравляю Вас с 65-летием. Вы всегда шли в творчестве особым путём, твёрдо следовали своим художественным идеям и принципам. Создали целый мир, наполненный хорошей музыкой и стихами, и потому Ваши талантливые произведения находят живой отклик в сердцах и душах миллионов поклонников, как в нашей стране, так и за её пределами.

Но самое трогательное поздравление Борис Гребенщиков получил от своей единственной дочери. 40-летняя Алиса Гребенщикова выложила редкое фото с отцом и рассказала, почему не любит говорить о семье.

- Нашла картинку, где папе столько же лет, сколько сейчас мне, - написала она. - Нашла картинку, где папе столько же лет, сколько сейчас мне.И вот скажу одну вещь и, надеюсь, закрою тему. Я не пишу про папу в соцсетях, не люблю говорить в интервью, потому что это личное. Я хочу оставить какие-то части своей жизни закрытыми. Так же, как и никогда не обсуждаю свои отношения с мужчинами. Так и папа - это мое личное.

alicegworld За днём матери у меня сразу же следует день отца

«КП» - Петербург» присоединяется к поздравлениям и желает Борису Борисовичу вдохновения и крепкого здоровья.

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