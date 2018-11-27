«Галамарт» переехал из ТЦ «Рио» в ТЦ «Балканский 2»: гостей ждут подарки и шок-цены

1 и 2 декабря в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Гости смогут получить приятные и полезные подарки для дома, купить электрический чайник всего за 199 рублей, а самому удачливому посетителю достанется сертификат на 50 000 рублей. Хорошее настроение всем пришедшим гарантировано! Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Балканский 2», Балканская пл., 5, 2 этаж.

Фото предоставлены компанией Галамарт.

«Галамарт» уже давно известен жителям Петербурге: здесь всегда можно купить качественные товары по супернизким ценам, а в дни праздничного открытия магазин дополнительно устанавливает шок-цены! Так, 1-го декабря можно будет купить электрическую гирлянду за 99 рублей, сушилку для белья – за 249 рублей, а литую сковороду – за 299 рублей. 2-го декабря противень VETTA будет стоить 89 рублей, электрический чайник – 199 рублей, а напольная елка – 799 рублей.

Фото предоставлены компанией Галамарт.

За покупку от 500 рублей посетители получат скидочную карту на 15% (ей можно будет воспользоваться с 3 по 17 декабря 2018 года); также покупателям будут бесплатно раздаваться наклейки на авто «Шипы» (что довольно актуально в преддверии зимы).

2 декабря гости праздничного открытия смогут получить:

За любую покупку – ароматизатор New Galaxy (бабл-гам);

За покупку от 500 рублей – ароматизаторы New Galaxy Ультрафреш (ваниль, лаванда) или диффузор «Фэнтази» (шесть ароматов: бабл-гам, лаванда, океан, ваниль, корица, лайм);

За покупку от 1 000 рублей – освежитель воздуха New Galaxy Автоматик (райское наслаждение).

Также 2-го декабря в 18.00 посетители смогут получить разнообразные полезные подарки для дома – утюг с отпаривателем, набор столовой посуды из 19 предметов, электрический чайник и многое другое. Ну а главный подарок – сертификат на 50 000 рублей – достанется тому, кому больше всех повезет.

Фото предоставлены компанией Галамарт.

СПРАВКА

«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и кухни, инструменты и хозтовары, детские игрушки и многое другое. Разнообразные акции, распродажи и скидки действуют здесь каждый день, так что можно смело отправляться за покупками, не боясь нанести урон семейному бюджету.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Балканский 2», Балканская пл., 5, 2 этаж.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 1 декабря 10.00-22.00 и 2 декабря 10.00-18.00

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