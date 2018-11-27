«Вместе через столетие»: Четыре компании и три районных администрации разыграли праздники по сговору

Дело о «праздничном картеле» расследовали в Петербурге. Пять компаний, два индивидуальных предпринимателя и три районных администрации Петербурга распределили мероприятия к красным датам, словно по календарю. Фирмы не мешали друг другу конкуренцией, а заказчики сулили бюджетные деньги авансом.

ОДНА ЗА ВСЕХ

Два антимонопольных дела завели по наводке Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» еще в августе. Внимание привлекли компании «Альянс», «Перфект», «Статус», «Продюсерский центр «Жемчужина» и «Содружество», а также предприниматели Алексей Летягин и Елена Зотова. Все они уж слишком складно выигрывали госконтракты во Фрунзенском, Невском и Красногвардейском районах.

– Организации и ИП заключили картельное соглашение и фактически поделили между собой 27 аукционов на проведение праздников в муниципальных образованиях Фрунзенского, Невского и Красногвардейского районов, – пришли к выводу в УФАС Санкт-Петербурга. – Общая сумма таких закупок с 2015 по 2018 годы составила почти 110 миллионов рублей.

«Конкуренты» оказались настолько дружны, что подавали заявки с одних IP-адресов, указывая одни телефоны и адресы электронной почты.

– Зотова призналась, что в аукционах она фактически участвовала одна – от своего имени и от имени остальных, – добавляют в УФАС. – Ей передали ключи от электронно-цифровых подписей. Это подтвердили Летягин и представители всех компаний.

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ АНШЛАГ

Дальше – больше: четыре из пяти компаний сговорились не только между собой, но и с районными администрациями. «Перфект», «Альянс», «Содружество» и «Статус» получали госконтракты от Фрунзенского, Красногвардейского и Невского районов «без проведения торгов» как единственные участники аукционов.

– Фактически компании поделили между собой контракты на проведение семи праздничных мероприятий, – отмечают в УФАС.

Это были торжества ко Дню Росгвардии, Дню пожилых людей, 100-летию Октябрьской революции, Дню инвалидов, Новому году, Празднику новогодней елки и Дню знаний. Все семь празднеств – и революционное «Мы вместе через столетие», и школьное «Праздник щедрый на улыбки и цветы», и гвардейское «Служить России – сочту за честь» – провели в 2017 году в ДК имени Горького.

Судя по контрактам, каждый раз практически все билеты на эти мероприятия разбирали три администрации. Так, ко Дню знаний Красногвардейский и Невский районы заказали по 450 билетов, Фрунзенский – девятьсот. В результате во всем зале вместимостью 1 834 места осталось (по документам) лишь 34 свободных кресла.

Еще удивительней, что за каждый праздник подрядчик (одна из четырех фирм) получала с трех заказчиков в сумме ровно три миллиона рублей.

– В условиях добросовестной конкуренции и незнания того, на какие мероприятия претендует конкурент, вероятность таких совпадений практически нулевая, – замечают антимонопольщики.

Позднее инспекторы выяснили: хотя чиновники должны были просто выкупать билеты на намечающиеся праздники для жителей районов, фактически они «скидывались» на организацию оных. Ведь на самом деле ни анонсов, ни билетов в продаже на эти семь торжеств не было. Хотя сами праздники, судя по афишам ДК, и проводили.

Получить комментарий от администрации Красногвардейского района на момент выхода публикации не удалось.

ОФИЦИАЛЬНО:

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга:

– Мы узнали о концертах из анонсирования в интернете. Билеты на концерты продавались. Доказательством служат афиши, опубликованные на официальном сайте ДК имени Горького к каждому проводимому концерту. Билеты на концерты поступали в свободную продажу, о чем свидетельствует кнопка «купить билет».

Администрацией Фрунзенского района закупались по девятьсот билетов на каждый концерт. В ДК имени Горького значительно больше посадочных мест, и схема продажи остальных билетов администрацию как заказчика не интересовала.

Мы выполнили все условия Закона о контрактной системе. Представление УФАС в силу не вступило и сейчас обжалуется в суде.

Администрация Невского района:

– Приобретение входных билетов на праздничные концерты у единственного поставщика осуществлено на основании предварительного мониторинга информации, находящейся в свободном доступе, в том числе в интернете (афиши мероприятий концертных залов, театров, домов культуры и иных организаций культуры и искусства). Афиши на мероприятия, проводимые в ДК имени Горького, размещены на официальном сайте с возможностью приобретения билетов неограниченным кругом лиц.

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