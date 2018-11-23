В Петербурге у детей стали чаще выявлять диабет

Наша страна входит в первую десятку стран с самой высокой заболеваемостью диабетом, хотя врачи уверяют, что ситуация в Петербурге находится под контролем. Сейчас в Северной столице диабетом 2-го типа больны около 140 тысяч человек (в России – более 8,5 миллиона), 12 тысяч петербуржцев страдают от диабета 1-го типа.

Гораздо большего внимания требует сегодня распространение детского диабета, которое в последние годы растет. По состоянию на 2017 год в России заболевание диагностировано у 42 тыс. детей в возрасте до 17 лет. В период с 2010 по 2017 годы число детей с сахарным диабетом выросло более чем на 60%.

- Для родителей, а иногда и для самих врачей это становится настоящим шоком, потому что о детском диабете, симптомах, по которым можно узнать его наличие у ребенка, говорят очень мало, - говорит президент Благотворительного фонда помощи инсулинозависимым детям и беременным женщинам «Быть вместе» Наталья Лебедева.

Объяснить, почему маленькие петербуржцы становятся жертвами инсулинозависимого диабета, специалисты не могут. Пусковым механизмом болезни предположительно является аутоиммунный процесс. По каким-то причинам иммунная система сбивается и начинает атаку на клетки собственной поджелудочной железы и разрушает их. Самое главное, вовремя выявить у ребенка опасный недуг.

- Основным симптомом сахарного диабета у детей в первую очередь считается постоянное чувство жажды - ребенок очень много пьет, - рассказывает Наталья Лебедева. - Стоит бить тревогу в тех ситуациях, когда ребенок много ест, но при этом быстро худеет. Ярким симптомом диабета станет постоянное чувство усталости. К сожалению, достаточно часто родители пренебрегают симптоматикой заболевания до того момента, как больной ребенок потерял сознание в результате диабетического кетоацидоза.

Лекарства, полностью вылечивающего сахарный диабет, нет. Заболевание это пожизненное. Единственное, что можно сделать – начать своевременную заместительную терапию.

- В нашем городе есть возможность компенсировать сахарный диабет 1 типа у детей, обеспечив их расходным материалом для контроля уровня глюкозы, необходимыми медикаментами, - говорит председатель Санкт-Петербургского диабетического общества Марина Шипулина. - Кроме того в Петербурге есть как общие, так и специализированные группы в дошкольных учреждениях. Дети с сахарным диабетом учатся в общеобразовательных школах.

Фото предоставлено компанией Герофарм.

В Северной столице работают пять крупных диабетологических центров (один городской и четыре межрайонных), где квалифицированные эндокринологи, окулисты, педиатры (специалисты по диабетической стопе), нефрологи ведут постоянный прием, направленный на раннюю диагностику и лечение. А недавно - как раз во Всемирный день борьбы с диабетом в городе Пушкин открылся завод по производству активных фармацевтических субстанций для производства инсулина, а также аналогов инсулина. Запустила производство лекарств компания ГЕРОФАРМ, а производственная мощность линии для выпуска инсулинов составит 1000 килограммов субстанции в год. Это позволит не только полностью обеспечить потребности страны в препаратах, необходимых для больных диабетом, но и поставлять их на экспорт.

Кстати, никаких торжественных мероприятий по этому случаю в городе не было: компания решила отменить официальную церемонию открытия нового завода в Пушкине, а сэкономленные таким образом деньги отдать на подарки больным диабетом детям.

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ. Фото предоставлено компанией Герофарм.

- На территории России присутствуют как отечественные, так и зарубежные фармацевтические компании. Однако в отличие от иностранных производителей, которые у нас выпускают готовые лекарственные формы, наши компании производят сразу весь цикл производственных работ на основе собственных технологических решений. И мы понимаем, что нужно активно развивать собственные разработки в этой сфере, поддерживать создание и расширение продуктовых линеек. Мы движемся к тому, что наращиваем долю лекарственных препаратов собственного производства. Таким образом мы решаем сразу две важных задачи: поддерживаем отечественных производителей и, создавая конкурентоспособное производство, обеспечиваем доступность лекарственных препаратов пациентам.

Петр Родионов, генеральный директор компании ГЕРОФАРМ

Фото предоставлено компанией Герофарм.

- Производство субстанции - это вклад в развитие технологий внутри страны. Можно создавать бесконечное множество производств готовых лекарственных форм, но это не будет способствовать развитию отрасли в целом. Только через создание собственных глубоких технологий лежит путь к инновациям и экспортному развитию. Сейчас на завершающих стадиях разработки в компании находятся современные аналоги инсулина, обладающие наиболее благоприятным профилем безопасности и эффективности. Разработка препаратов велась в собственном научно-исследовательском центре компании в Стрельне.