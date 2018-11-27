2018-11-27T19:26:16+03:00
Общество

В Петербурге не могут разрешить споры о параде 27 января

Организует торжественный марш в честь 75-летия освобождения Ленинграда от блокады Министерство обороны
Евгения МОСКВИНА
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К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в городе готовят парад на Дворцовой площадиК 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в городе готовят парад на Дворцовой площадиФото: Илья СМИРНОВ
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КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. Блокадники против сенатора Лаховой. И хайп вокруг парада в день снятия блокады Ленинграда

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Ответ на открытое письмо к врио губернатора Северной столицы получили петербуржцы, которые просят отменить парад в День полного освобождения Ленинграда от блокады. В администрации города рассказали, что организацией военного шествия по Дворцовой площади занимается министерство обороны. Город к параду отношения не имеет, поэтому ни отменить, ни сделать с ним что-либо еще не сможет.

– Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга не наделены контрольными и надзорными полномочиями в отношении федеральных органов власти, – значится в ответе Смольного.

Напомним, в середине ноября стало известно, что к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады готовят парад, на котором в торжественном марше по главной площади Петербурга пройдут 2,5 тысяч военнослужащих и около 80 образцов боевой техники. Однако эта новость вызвала у некоторых горожан возмущение.

– Намеченное мероприятие, по нашему глубокому убеждению, абсолютно неадекватно скорбному смыслу той памяти, которую несет в себе мемориальная дата 27 января, – отметили они в распространившемся в Сети открытом письме, адресованном Александру Беглову.

Подписались под этим обращением сами блокадники, их дети и внуки, ученые, деятели искусства, журналисты, депутаты. Все они – против военного «торжества». Началось все с сотни человек, сейчас же петицию с требованием отменить парад подписали уже 4 тысячи человек. И в вопросе, нужно ли 27 января городу это мероприятие, Петербург уже разделился на два лагеря – «за» и «против».

В Западном военном округе, который готовит торжественный марш, комментировать ситуацию не стали. При этом офицеры и военнослужащие Санкт-Петербургского территориального гарнизона напомнили о культуре воинских ритуалов, которые вовсе не олицетворяют собой празднество.

СКАЗАНО. Вице-губернатор Александр Говорунов о скандале вокруг парада в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда

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КСТАТИ

Торжественным военным шествием в 2018 году уже ознаменовали не одну памятную дату, связанную с Великой Отечественной войной. Парады прошли в Белгороде, Брянске, Смоленске – в честь 75-й годовщины освобождения этих городов от немецко-фашистских захватчиков. В Курске – в честь 75-летия окончания одного из ключевых сражений войны.

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