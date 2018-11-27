Электронные книги в Петербурге: горожане ищут дверь в лето

По итогам подсчета произведений, доступных по платной подписке в приложении «МТС Книги», в Петербурге самой читаемой книгой стал «Черновик» Сергея Лукьяненко. На втором и третьем местах по популярности – «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «Вино из одуванчиков» Рея Брэдбери. Примечательно, что десятку самых популярных книг замыкает «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» известного петербургского прозаика Александра Цыпкина.

Наиболее популярны в Петербурге жанры фэнтези и фантастики – суммарно ими интересуются 29,5% читателей. На втором месте – детективы с 13,9% подписчиков. Замыкают пятерку – современная проза (9,5%) и классическая литература (7,1%). На шестом и седьмом местах – книги по психологии (6,7%) и любовные романы (6,1%), далее следуют ужасы и мистика (3,1%), бизнес-литература (3%), эротика и секс (2,7%) и детские книги (2,6%).

Предпочтения петербуржцев сильно отличаются от предпочтений жителей других регионов. Так, многие россияне испытывают потребность в саморазвитии, чтобы изменить свою жизнь к лучшему – в большинстве регионов книги этой категории пользуются огромной популярностью. В Петербурге же спешат отвлечься от суеты и напряженной работы при помощи развлекательной литературы.

Наименьшей популярностью в электронном формате пользуются книги на HR-тематику, юридическая литература и естественно-научные издания.

По итогам рейтинга приложения «МТС Книги» самой читаемой бесплатной книгой стал роман Ф. Достоевского «Идиот». На втором и третьем местах по популярности – «Гранатовый браслет» А. Куприна и «Анна Каренина» Л. Толстого.

КОНКРЕТНО

Россияне готовы платить за электронные книги

За десять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года количество платных подписчиков «МТС Книги» выросло на 43%.

Несмотря на доступность бесплатного скачивания электронных книг в интернете всё больше людей предпочитает читать в платных приложениях: все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий были прочитаны по платной подписке.