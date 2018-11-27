2018-11-27T17:20:00+03:00
Общество

Электронные книги в Петербурге: горожане ищут дверь в лето

МТС проанализировала интересы россиян в приложении «МТС Книги» за январь-октябрь 2018 года
Поделиться:
Электронные книги в Петербурге: горожане ищут дверь в лето.Электронные книги в Петербурге: горожане ищут дверь в лето.
Изменить размер текста:

По итогам подсчета произведений, доступных по платной подписке в приложении «МТС Книги», в Петербурге самой читаемой книгой стал «Черновик» Сергея Лукьяненко. На втором и третьем местах по популярности – «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной и «Вино из одуванчиков» Рея Брэдбери. Примечательно, что десятку самых популярных книг замыкает «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы» известного петербургского прозаика Александра Цыпкина.

Наиболее популярны в Петербурге жанры фэнтези и фантастики – суммарно ими интересуются 29,5% читателей. На втором месте – детективы с 13,9% подписчиков. Замыкают пятерку – современная проза (9,5%) и классическая литература (7,1%). На шестом и седьмом местах – книги по психологии (6,7%) и любовные романы (6,1%), далее следуют ужасы и мистика (3,1%), бизнес-литература (3%), эротика и секс (2,7%) и детские книги (2,6%).

Предпочтения петербуржцев сильно отличаются от предпочтений жителей других регионов. Так, многие россияне испытывают потребность в саморазвитии, чтобы изменить свою жизнь к лучшему – в большинстве регионов книги этой категории пользуются огромной популярностью. В Петербурге же спешат отвлечься от суеты и напряженной работы при помощи развлекательной литературы.

Наименьшей популярностью в электронном формате пользуются книги на HR-тематику, юридическая литература и естественно-научные издания.

По итогам рейтинга приложения «МТС Книги» самой читаемой бесплатной книгой стал роман Ф. Достоевского «Идиот». На втором и третьем местах по популярности – «Гранатовый браслет» А. Куприна и «Анна Каренина» Л. Толстого.

КОНКРЕТНО

Россияне готовы платить за электронные книги

За десять месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года количество платных подписчиков «МТС Книги» выросло на 43%.

Несмотря на доступность бесплатного скачивания электронных книг в интернете всё больше людей предпочитает читать в платных приложениях: все книги из топ-15 самых популярных в стране электронных изданий были прочитаны по платной подписке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Готовится пенная атака: Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге тушат больше ста человек
Пожар на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» охватил две палубы корабля
Из-за съемок художественных фильмов ограничат движение в центре Петербурга
Мариинский театр обязан заняться сохранением дома, где жил Лермонтов
В «Царском Селе» будут кормить птиц всю зиму
Пьяный мужчина, угнавший такси в Новой Ропше, сядет на 10 лет
«Пулково» не виноват в загрязнении реки Новая
Кипящий «гейзер» вырвался из-под земли в Невском районе Петербурга
Перинатальный центр в Ленинградской области уже принял 111 малышей
В петербургском метро объяснили, почему раньше вагоны были только сине-голубыми
Мужчина, катавший петербуржцев на танке по пляжу, избежал наказания
Мошенницы пытались оформить на себя квартиру умершего петербуржца
Даму «с сюрпризом» задержали в Петербурге
В лицее Адмиралтейского района в Петербурге ищут бомбу
Предприниматели из Ленинградской области – в числе лучших в России!
Над Петербургом пролетел вертолет с истребителем Су-27, висящем на тросе
С 9 декабря «Ласточки» начнут ходить из Петербурга до Тосно
Власти Петербурга готовы объявить конкурс на памятник Даниилу Гранину
На перекрестке проспектов Ветеранов и Жукова прорвало трубу с кипятком
В НИИ Джанелидзе умер мужчина, который пришел туда с сильным обморожением
Пожарные на четырех машинах приехали в петербургский музей Достоевского
Житель Петербурга отобрал у девушки-курьера еду на две тысячи рублей и сбежал
В Митрополичьем саду Александро-Невской лавры после реконструкции включили фонари
Беглов дал льготы социально значимому бизнесу
На Ветеранов мошенники предложили пенсионерке оплатить налоги и забрали почти полмиллиона
Прогноз погоды на 27 ноября в Санкт-Петербурге: Стабильный «минус» и снег
Петербургские защитники уберегли парк Интернационалистов от строительства океанариума
В Ленобласти ищут 46-летнюю бабушку, которая уронила полугодовалого внука с лестницы
В Санкт-Петербурге 16-летняя школьница умерла из-за неизвестного порошка