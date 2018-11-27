2018-11-27T17:46:33+03:00
Общество

На культурном форуме обсудили развитие фарфоровой отрасли

В рамках события 17 ноября на Императорском фарфоровом заводе прошел круглый стол на эту тему
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Фото предоставлено Императорским фарфоровым заводом.Фото предоставлено Императорским фарфоровым заводом.
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Участники круглого стола в формате дискуссии обсудили актуальные проблемы, существующие на сегодняшний день в сфере создания фарфора. Своим опытом поделились коллеги, работающие на старейших европейских предприятиях: Meissen (Германия), Kristoff, (Польша) и Desoulier (Франция).

Наталия Сиповская, директор Государственного института искусствознания, обозначила место искусства фарфора в современном художественном процессе, а Анна Иванова, заведующая отделом «Музей Императорского фарфорового завода Государственного Эрмитажа», рассказала о многолетнем сотрудничестве Императорского фарфорового завода и Государственного Эрмитажа.

Модератором диалога «Тенденции развития фарфоровый отрасли в современном мире» выступила генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич.

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