На культурном форуме обсудили развитие фарфоровой отрасли

Участники круглого стола в формате дискуссии обсудили актуальные проблемы, существующие на сегодняшний день в сфере создания фарфора. Своим опытом поделились коллеги, работающие на старейших европейских предприятиях: Meissen (Германия), Kristoff, (Польша) и Desoulier (Франция).

Наталия Сиповская, директор Государственного института искусствознания, обозначила место искусства фарфора в современном художественном процессе, а Анна Иванова, заведующая отделом «Музей Императорского фарфорового завода Государственного Эрмитажа», рассказала о многолетнем сотрудничестве Императорского фарфорового завода и Государственного Эрмитажа.

Модератором диалога «Тенденции развития фарфоровый отрасли в современном мире» выступила генеральный директор ИФЗ Татьяна Тылевич.