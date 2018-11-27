2018-11-27T17:56:27+03:00
Общество

Шуба для журналиста: «Новоторжская ярмарка» сделала «акулам пера» меховые подарки

Вручили их умницам и красавицам на Осеннем балу Прессы
Александра СУРИС
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Вручение подарков.Вручение подарков.
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23 ноября в Атриуме Петропавловской крепости яблоку негде было упасть. Здесь уже в шестой раз прошёл Осенний Бал Прессы.

Гостями и членами жюри стали Губернатор, вице-губернаторы города и представители бизнеса. Участниками конкурсной программы стали телеканалы «Санкт-Петербург», «Мир», НТВ, журнал «Телесемь», газеты КП, АиФ, Петербургский дневник, Курьер Медиа и портал Фонтанка.ру.

Задача стояла не из лёгких: выбрать самое влиятельное СМИ, лучшую ТВ и радио программу, лучшего журналиста Санкт-Петербурга. Победителям вручали подарки в разных номинациях. Одна из них – «Женское лицо Петербургской журналистики». Здесь премию получили ведущие Вестей "ГТРК Санкт-Петербург" Ольга Ростова и Анна Фрадкина.

Анна Фрадкина с подарками.

Анна Фрадкина с подарками.

Подарки под аплодисменты зрителей вручили представители Новоторжской ярмарки "За шубой!" Пообедительницы получили норковые варежки и пальто с отделкой норкой из коллекции COSMOS Новоторжской ярмарки "За шубой!".

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку.

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку.

Теперь представительницы канала не замёрзнут даже в самых сложных условиях и на самых зимних съёмках. А всех остальных пригласили за шубой на Новоторжскую ярмарку. Она пройдёт в КВЦ "Евразия", зал N3 (м. Лесная) с 11 по 20 января 2019 года.

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