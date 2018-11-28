2018-11-28T15:02:01+03:00
Звезды

Краско снова женится на Наталье Шевель - теперь на сцене

Пара даже после развода продолжает работать вместе
Людмила ИЛЬИНА
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Брак Ивана Краско и Натальи Шевель продержался три года.Брак Ивана Краско и Натальи Шевель продержался три года.
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88-летний актер Иван Краско уже больше двух месяцев - холостяк. Свидетельство о разводе со своей уже экс-женой, 28-летней актрисой Натальей Шевель, он получил еще 19 октября. Однако Наталья до сих пор не увезла свои вещи.

- Я уже переехал к матери своих детей Наталье Николаевне (бывшая жена актера Наталья Вяль - прим. Авт.), а моя Наташка живет пока в нашей старой квартире, - признается Иван Иванович. - Она должна устроиться на работу и съехать, но я ее не тороплю.

Краско утверждает, что денег на отдельное жилье у его экс-супргуи пока нет, и она сильно переживает, как будет уживаться с бывшей невесткой Краско под одной крышей (в этой квартире живут жена покойного сына актера Андрея Краско и его внук - прим. Авт.). Хотя и подчеркивает, что деньги за участие в многочисленных ток-шоу, а их было целый девять, Наталья получала отдельно. Также Шевель часто ездит в Израиль к родственникам.

- На Святой земле у меня живут дядя и тетя по маминой линии, - рассказала Наталья. - Мы знакомы заочно много лет, а приехала я к ним первый раз полгода назад, и мы подружились. Но перебираться туда не планирую. Это другая культура, другой язык.

Наталья часто бывает в Израиле у родственников.

Наталья часто бывает в Израиле у родственников.

В общем, жизнь после развода у обоих бьет ключом. Мало того, пара готовит сюрприз для зрителей, которые не один год следят за их бурной семейной жизнью, - совместную театральную постановку. Иван Иванович и Наталья скоро снова сыграют в любовь, но только уже на сцене.

- Мы готовим спектакль под рабочим названием «Посторонний», это антреприза для четырех актеров, - рассказал Иван Краско. - Я играю полковника полиции, а Наталья - следователя. Авторы хотели, чтобы наши любовные связи проглядывались, но мы пока еще в поиске.

Что ж, вполне возможно, что в финале актеры снова женятся. Правда, одно дело - чувства на сцене, и совсем другое - в реальной жизни. Любители светских сплетен до сих пор спорят, чем был неравный брак Краско и Шевель - искренним заблуждени ем пожилого артиста или хорошо просчитанным пиар-ходом.

- У нас с Иваном Ивановичем была любовь! - уверяет Наталья. - Уважение, внимание, время, потраченное друг на друга, поступки... Это все можно назвать любовью. После развода я еще не осознала, что свободный человек. Я сейчас в состоянии многоточия, и к чему это меня приведет, не знаю.

Наталья Шевель играла в постановке «Травести. Перезагрузка».

Наталья Шевель играла в постановке «Травести. Перезагрузка».

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Это был способ засветиться»

У второй жены Краско Натальи Вяль, к которой Иван Иванович намерен вернуться после брака с Шевель, своя точка зрения:

- Наталья Шевель позиционирует себя как актриса, но снискала себе сомнительную славу, использовав не лучший способ засветиться на публике и на телевидении. А Иван Иванович очень близорук в этом смысле. До меня у него была девушка, которая, например, заявляла, что родила от него дочь! Андрей, его покойный сын, тогда сразу ее раскусил. А Ивану Ивановичу кажется, что все люди искренние.

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