Митингующие учителя купчинской школы добились увольнения директора
Учителя многострадальной купчинской школы номер 218 теперь будут трудиться под руководством другого директора. 28 ноября школу временно возглавила Татьяна Семенова. Ее утвердил совет директоров Фрунзенского района.
Напомним, скандал в 218 школе вышел за стены учебного учреждения в начале ноября. Сначала недовольный учитель английского Александр Евдокимов вышел на одиночный пикет против произвола директора. Требования были просты: убрать руководителя, который, якобы, хамит учителям, урезает им зарплату и скрывает бюджет школы. Спустя пару дней после пикета ушла на больничный и директор скандальной школы Оксана Козина. В администрации сказали: у 50-летней женщины, которая возглавляла 218 школу 2 года не выдержало сердце! Но учителя продолжили митинговать. На этот раз не в одиночку, а вместе с родителями вышли на пикет с транспарантами.
Теперь в школе будет спокойнее. Наверно.Фото: Артем КИЛЬКИН
Новость о новом назначении учителям сообщил глава района Валерий Сапожников. Вечером 27 ноября пришел в школу вместе с новым директором Екатериной Беловой –12,5 лет она работала завучем сначала в 226 лицее, а потом – в 201 школе. Теперь стала и.о. директора в скандальной школе.
Но это еще не все – контролировать положение в школе будет еще один, более опытный директор.
- Мне поступила рекомендация от совета директоров района внедрить практику наставничества, - объяснил учителям Сапожников. – Наставником станет директор 226 лицея Татьяна Викторовна Семенова. Она будет откомандирована в школу, посмотрит изнутри ситуацию и разрешит все конфликты.
А что касается Оксаны Козиной, то, по словам Сапожникова, директор сильно подорвала свое здоровье. Да, так, что сама написала заявление на увольнение. Никто ее об этом не просил.
- Ей сейчас тяжело, нужно прийти в себя, - резюмировал Сапожников.
Екатерина Белова - новый директор школы 218.
Но начальник отдела образования Фрунзенского района Елена Гавриленко была более резка в своих высказываниях.
- В решении Оксаны Геннадьевны коллектив сыграл большую роль. У человека подорвано здоровье. Но это не связано с пикетами, которые были организованы и теми выступлениями, что обрушились на нее. Человек так решил из-за здоровья.
Как в дальнейшем сложатся отношения в школе – покажет время. Но пока родительские чаты школы пестрят сообщениями «Мы победили!».
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