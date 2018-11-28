2018-11-28T14:58:58+03:00
Общество

Митингующие учителя купчинской школы добились увольнения директора

Теперь у учебного заведения будет новый руководитель, бывший завуч
Елена БЕЗГОДОВА
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У скандальной школы в Купчино теперь новый директорУ скандальной школы в Купчино теперь новый директорФото: Артем КИЛЬКИН
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Учителя многострадальной купчинской школы номер 218 теперь будут трудиться под руководством другого директора. 28 ноября школу временно возглавила Татьяна Семенова. Ее утвердил совет директоров Фрунзенского района.

Напомним, скандал в 218 школе вышел за стены учебного учреждения в начале ноября. Сначала недовольный учитель английского Александр Евдокимов вышел на одиночный пикет против произвола директора. Требования были просты: убрать руководителя, который, якобы, хамит учителям, урезает им зарплату и скрывает бюджет школы. Спустя пару дней после пикета ушла на больничный и директор скандальной школы Оксана Козина. В администрации сказали: у 50-летней женщины, которая возглавляла 218 школу 2 года не выдержало сердце! Но учителя продолжили митинговать. На этот раз не в одиночку, а вместе с родителями вышли на пикет с транспарантами.

Теперь в школе будет спокойнее. Наверно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Теперь в школе будет спокойнее. Наверно.Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о новом назначении учителям сообщил глава района Валерий Сапожников. Вечером 27 ноября пришел в школу вместе с новым директором Екатериной Беловой –12,5 лет она работала завучем сначала в 226 лицее, а потом – в 201 школе. Теперь стала и.о. директора в скандальной школе.

Но это еще не все – контролировать положение в школе будет еще один, более опытный директор.

- Мне поступила рекомендация от совета директоров района внедрить практику наставничества, - объяснил учителям Сапожников. – Наставником станет директор 226 лицея Татьяна Викторовна Семенова. Она будет откомандирована в школу, посмотрит изнутри ситуацию и разрешит все конфликты.

А что касается Оксаны Козиной, то, по словам Сапожникова, директор сильно подорвала свое здоровье. Да, так, что сама написала заявление на увольнение. Никто ее об этом не просил.

- Ей сейчас тяжело, нужно прийти в себя, - резюмировал Сапожников.

Екатерина Белова - новый директор школы 218.

Екатерина Белова - новый директор школы 218.

Но начальник отдела образования Фрунзенского района Елена Гавриленко была более резка в своих высказываниях.

- В решении Оксаны Геннадьевны коллектив сыграл большую роль. У человека подорвано здоровье. Но это не связано с пикетами, которые были организованы и теми выступлениями, что обрушились на нее. Человек так решил из-за здоровья.

Как в дальнейшем сложатся отношения в школе – покажет время. Но пока родительские чаты школы пестрят сообщениями «Мы победили!».

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