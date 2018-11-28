Сергей Семак: Тема сообщений в Инстаграме моей жены к предстоящему матчу не относится

Матч «Зенит» -»Копенгаген» пройдет на «Санкт-Петербург Арене» 29 ноября и начало в 20.00. Победа досрочно обеспечит «Зениту» участие в плей-офф - весеннем этапе Лиги Европы.

- Сообщалось, что Юрий Жирков восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам. Сможет ли он сыграть завтра?

- Жирков не провел еще ни одной полноценной тренировки. Травма у Юры была серьезная, она потребовало длительного восстановления. Мы надеемся, что Жирков сможет быстро набрать форму и сыграть за «Зенит» еще в этом году. Но ждать его на поле в матче с «Копенгагеном» не надо.

- Кто еще пропустит матч из-за травмы?

- Олег Шатов - точно. Игорь Смольников пока под вопросом. Он уже начал тренироваться, но будет ли он готов к матчу - неизвестно. У нас еще есть время это понять.

- Первый матч с «Копенгагеном» закончился вничью. Какого футбола ждете завтра на «Санкт-Петербург Арене»?

- Подчеркну, что наш соперник - лучшая команда в Дании. Поэтому «Зениту» придется тяжело. Да, приятно играть дома и мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Но при этом понимаем, что приехала к нам очень сильная команда. Для победы над ней потребуется максимальное использование всех игровых и физических ресурсов.

- Семейный вопрос. Стало известно, что вы с женой посетили в больнице руфера, который получил травмы, упав с Ростральной колонны. Чья это была идея - поехать в больницу?

- Во-первых, данный вопрос не относится к матчу с «Копенгагеном». Кроме того, информацию об этом вы получили из закрытого источника - Инстаграма моей супруги. Там публикуется часть моей жизни, которая остается за кадром. Пусть она там и остается.

- Вчера в матче Лиги чемпионов ЦСКА проиграл в матче, в котором его устраивала ничья. «Зенит» ничья тоже устраивает...

- Наш настрой будет однозначно на победу. По-другому и не может быть потому что нацелить и настроить футболистов на ничейный счет невозможно.

- Молодой полузащитник «Копенгагена» Роберт Скова постоянно смещается в центре и опасно бьет с левой ноги. Насколько эффективно против него выпускать правоногого защитника?

- Да, мы знаем о сильных качествах Скова - он остро атакует, много двигается и часто забивает. А защитник... Действительно, выпускать на левый фланг правшу не лучший вариант. Потому что нюансы по расположению на поле, движения и особенности работы с мячом на разных флангах отличаются. Но речь, подчеркну, именно о защитниках. Полузащитникам и нападающим переходить с правого фланга на левый и обратно намного легче.

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