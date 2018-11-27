Встреча Кшиштофа Занусси с Евгением Водолазкиным состоится в ARTPLAY SPb

Это открытый диалог двух деятелей культуры с мировыми именами: петербургский писатель Евгений Водолазкин, и польский кинорежиссер Кшиштоф Занусси расскажут о современном восприятии текстов и видеообразов.

Автор, переведенный на тридцать два языка, и обладатель главного приза Венецианского кинофестиваля поделятся своими представлениями о месте литературы и кинематографа в современном мире, особенностях восприятия книг и кино современным поколением читателей и зрителей.

- С Кшиштофом Занусси мы познакомились на Валдайском форуме в Сочи, - рассказал Евгений Водолазкин. - Он сказал мне, что они с женой искали «Лавра», хотели прочитать, а я как раз взял с собой польский перевод этой книги и подарил ему. Он чрезвычайно милый и умный человек, общаться с ним было огромной радостью и я надеюсь продолжением нашего общения станет открытый диалог на Новогоднем книжном салоне. Я писатель, а он режиссер и мы будем говорить о том, как связаны между собой эти два вида искусства - кино и литература.

Встреча Кшиштофа Занусси и Евгения Водолазкина состоится 15 декабря, 13.00 Зал №2, центр дизайна ARTPLAY SPb.

Билеты: в продаже c 26 ноября.

Напоминаем, в этом году Новогодний книжный салон будет проходить в Петербурге впервые с 13 по 16 декабря 2018 года. По традиции петербуржцев и гостей города ждет насыщенная культурная программа и книжные новинки от ведущих российских издательств.

Центр дизайна ARTPLAY SPb

Санкт-Петербург, Красногвардейская площадь, 3.