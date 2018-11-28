2018-11-28T12:16:54+03:00
Происшествия

Ночью в Петербурге столкнулись 5 автомобилей

Массовая авария на перекрёстке Московского и Ленинского проспектов мгновенно собрала огромную пробку
Петр КИБЕР
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Ночью на перекрёстке Московского и Ленинского проспектов столкнулись 5 машин. Фото: vk.com/spb_todayНочью на перекрёстке Московского и Ленинского проспектов столкнулись 5 машин. Фото: vk.com/spb_today
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Гололед, превышение скорости, или банальное пьянство за рулем – ГИБДД Санкт-Петербурга разбирается в причинах массовой аварии, произошедшей на пересечении Московского и Ленинского проспектов около часа ночи 28 ноября.

- Разбиты 5 автомобилей, вероятный виновник – водитель джипа, судя по поведению, был навеселе, - сообщают очевидцы аварии.

По словам петербуржцев, сообщивших о ДТП в редакцию «Комсомольской правды», столкновение произошло, когда ехавшие впереди машины остановились на светофоре. В притормозившую машину такси влетел джип. От удара у «Фольксвагена» оказалась полностью смята задняя часть, а внедорожник по инерции пролетел еще несколько метров, по пути помяв «Форд», ВАЗ-«каблук» и еще одно такси – «Шкоду».

Ночью 28 декабря на пересечении Московского и Ленинского проспектов столкнулись 5 авто.

В салоне джипа, кроме не совсем адекватного на вид водителя был еще один мужчина, который сидел после удара на переднем кресле и даже не пытался выйти.

Приехавшие на место аварии спасатели смыли с дороги бензин и масло, которые вытекли из разбитых машин, сотрудники ГИБДД «разрулили» собравшуюся пробку, а медики забрали в больницу одного пострадавшего. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают инспектора дорожной полиции.

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